דיווח: ריאל מדריד נכנסה למרוץ אחר פראן טורס

לפי "ל'אקיפ", הבלאנקוס הצטרפו לפ.ס.ז' במרדף אחר חלוץ ברצלונה ונבחרת ספרד, אחרי המונדיאל המרשים שלו. וגם: התוכנית של הקטלונים להאריך את חוזהו

עתידו של פראן טורס ממשיך לעמוד במרכז הדיווחים בספרד ובצרפת. לאחר שכבש את שער הניצחון של נבחרת ספרד בגמר המונדיאל מול ארגנטינה והעלה משמעותית את ערכו, חלוץ ברצלונה מעורר עניין מצד כמה מהמועדונים הגדולים באירופה.

לפי "ל'אקיפ" הצרפתי, ריאל מדריד הצטרפה למרוץ לצירופו של החלוץ בן ה-26 ותתחרה מול פאריס סן ז'רמן על שירותיו. עוד נטען כי אלופת אירופה כבר פנתה לשחקן, כאשר המאמן לואיס אנריקה אף שוחח עמו ישירות בניסיון לשכנע אותו להצטרף לפרויקט שלו.

על פי הדיווח, המאמן הספרדי מעוניין לחזק את החלק הקדמי בעקבות העזיבות הצפויות של בראדלי ברקולה וקנג אין לי, לצד המעבר שכבר סוכם של גונסאלו ראמוס למילאן.

פראן טורס, איפה ישחק בעונה הבאה? (IMAGO)

ברצלונה רוצה להאריך את החוזה

במקביל, ב"מונדו דפורטיבו" דווח כי ברצלונה אינה מתכוונת לוותר על טורס ומתכננת להיפגש עמו כבר בשבוע הבא כדי לדון בהארכת חוזהו, שמסתיים בקיץ 2027.

עם זאת, לפי הדיווח, בשל מגבלות הפייר פליי הפיננסי, הקטלונים לא יוכלו להשלים את הארכת החוזה לפני חודש ספטמבר, מה שעשוי להשאיר את עתידו של החלוץ פתוח בתקופה הקרובה ולהעצים את ההתעניינות מצד ריאל מדריד ופאריס סן ז'רמן.