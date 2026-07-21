דיווח: אוליסה נמצא במאבק משפטי מחוץ למגרש

לפי ה'בילד' הגרמני, כוכב באיירן וצרפת שמבוקש בריאל הודה באבהות לילדה בת שנתיים, אך מסרב לראותה והאקסית דורשת דמי מזונות. כל הפרטים בפנים

כוכב באיירן מינכן ונבחרת צרפת, מייקל אוליסה, נמצא במרכז סערה אישית בעקבות דיווח שפורסם ב"בילד" הגרמני. על פי הפרסום, השחקן מנהל מאבק משפטי מול בת זוגו לשעבר, פאטימה זאונבכר, בנוגע לתשלום דמי מזונות עבור בתם המשותפת, בת 20 חודשים.

לפי זאונבכר, השניים ניהלו מערכת יחסים במשך כשנתיים לאחר שהכירו בשנת 2022, כשאוליסה שיחק בקריסטל פאלאס. לדבריה, זמן קצר לאחר שנפרדו גילתה כי היא בהיריון, ובדיקת אבהות אישרה כי אוליסה הוא אביה של הילדה. על פי הדיווח, שחקן הכנף הודה באבהות, אך מסרב לראות את בתו, כאשר כל התקשורת בינו לבין בת זוגו לשעבר מתנהלת באמצעות עורכי דינו.

לפי "בילד", עורכי דינו של אוליסה הציעו תחילה תשלום מזונות של מעט יותר מ-800 אירו בחודש, ובהמשך העלו את ההצעה ל-2,000 אירו. עם זאת, זאונבכר טוענת כי לא קיבלה עד היום כל תשלום בפועל.

מייקל אוליסה (IMAGO)

“הוא לא מדבר איתי בכלל”

"הוא לא מדבר איתי בכלל, רק שולח את עורכי הדין שלו", סיפרה זאונבכר לעיתון. לטענתה, באחד המכתבים שנשלחו אליה אף נכתב כי "לא יהיה זה חכם שהלקוח שלהם יראה את הילדה", ובמכתב אחר הומלץ לה לרכוש עבורה בגדים יד שנייה כדי להתמודד עם מצבה הכלכלי.

מנגד, בסביבתו של אוליסה דוחים את הטענות. לפי מקורביו, זאונבכר ניסתה לקבל מבתי המשפט בצרפת דמי מזונות בגובה 60 אלף אירו בחודש, אך ללא הצלחה. עוד נטען כי שחקן באיירן מינכן היה מוכן לאורך כל הדרך לסייע לבתו ולבת זוגו לשעבר, והוא עדיין פתוח להגיע להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט.