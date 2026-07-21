"אלונה מבינה שקאנגווה הוא הדרך לליגת האלופות"

אלמוג בוקר ב"שיחת היום": "יש לאלונה חלום וזה ליגת האלופות, זה עניין של כסף. היא צריכה להגיד לקינגס שאם העסקה נופלת, היא מפצה אותו בחוזה"

קינגס קאנגווה מוצא את עצמו בעין הסערה רגע לפני המשחק הראשון של הפועל ב”ש מול ויקינגור האיסלנדית הערב (22:00) במוקדמות ליגת האלופות. הכוכב שנמצא על סף מעבר לא.א.ק אתונה, מתוכנן לפתוח בהרכב, אבל היוונים הבהירו לראשי המועדון הדרומי שאם הקשר ישחק – הם יורדים מהעסקה. עיתונאי חדשות N12 ואוהד הפועל ב”ש, אלמוג בוקר, דיבר על הסיטואציה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה דעתך על סוגיית קאנגווה?

”אי אפשר להוריד את זה מסדר היום של שחקנים בימים כאלה, רגע לפני משחק חשוב, ברור שזה הנושא המרכזי, ולא משנה מזג האוויר או דשא סינטטי, זה תופס את מירב תשומת הלב. אם היו רוצים להוריד את זה מסדר היום היו פשוט מודיעים אם הוא משחק או לא. אולי יש להם אפשרות למתוח את הקבוצה היוונית עוד קצת ואולי להוציא עוד כסף. בסוף זה עלול לפגוע בקבוצה. מבחינת אלונה, יש לה חלום אחד שעוד לא הגשימה וזה ליגת האלופות. היא מבינה שקינגס הוא הדרך לשם, וגם אם לא, אז ליגה אירופית. זה עניין של כסף”.

אלונה צריכה לבוא לקינגס ולהגיד לו שאם העסקה נופלת היא מפצה אותו בחוזה?

”חד משמעית. ונלך אחורה לוואקמה. בסוף הוא עזב לא בסכומים מטורפים, אפשר היה להשאיר אותו. מצד אחד אי אפשר לעצור שחקן מלהתקדם, אבל לחלוטין צריך להעביר לו את המסר שרוצים אותו וצריכים אותו, בטח במשחק הזה. ובמקרה שתיפול העסקה לפצות אותו בכסף הזה, בסוף זה שווה גם את הכסף. זה שחקן שהוא הכי טוב בקבוצה ויכול לשנות את כל העונה ואולי להוביל את הקבוצה לליגת האלופות. בשלב הזה כמה שעות לפני המשחק היה צריך להיות כבר מסר מאוד ברור, שהוא משחק הערב או לא משחק הערב ולסגור את הסוגיה הזו”.

אלונה ברקת (רועי כפיר)

איך אתה רואה את הפועל ב”ש מגיעה למשחק? ונשים את קאנגווה בצד.

”היא לא מגיעה מוכנה, ראינו את זה מול מכבי ת”א. הם עמוק בתוך הליגה שלהם ואנחנו שיחקנו רק משחק אחד בגביע הטוטו. מעבר לזה, ב”ש איבדה בלם ולא השתדרגה מהבחינה ההגנתית. צריך לומר שב”ש יכולה וצריכה לעבור את המשחק הזה, זה לא מועדון פאר באירופה בסוף. צריך לקחת הכל בפרופורציות, ואם ב”ש תבוא ותשחק את המשחק שלה, מה שלא היה מול מכבי ת”א, אפשר לנצח גם בחוץ ולהבטיח לפחות השתתפות בליגה האירופית. פוטנציאל יש, השאלה אם הוא ימומש”.

איך אתה רואה את סוגיית השוער?

”אני לא יודע להגיע מה היכולות של וולף. מרציאנו עם הניסיון לדעתי יהיה נכון לפתוח איתו בצמד המשחקים הזה. בסוף זה אחד התפקידים המשמעותיים בקבוצה, ראינו שזה דבר שיכול להציל הרבה נקודות. נראה לי שיהיה נכון לעלות באירופה עם מרציאנו, עם הניסיון, במזג אוויר שונה ומגרש קצת שונה, אני מקווה שיחזיק לאורך העונה”.

אליאסי רק לפני שנתיים היה שוער העונה.

”הוא הגיע לחוסר ביטחון מוחלט. אני מאוד מאמין בו יודע שאפשר להשתמש בו ולהחזיר אותו ליכולת שלו, אבל אני לא נמצא באימונים”.

ניב אליאסי (רועי כפיר)

“ההגרלה לא בלתי אפשרית”

מה תהיה התוצאה?

”בסוף יש פה דבר שחיכו לו בב”ש הרבה שנים. גם ההגרלה לא בלתי אפשרית. אם עוברים את צמד המשחקים הזה אפשר גם להגיע לצ’מפיונס וזה ישנה את כל העונה. עם כל הכבוד לקינגס, יש כאן מועדון שהוא מעל השחקן”.

מה עם חזרת המשחקים לארץ?

”צריך לחכות ולראות, הכל יכול להשתנות. אין ספק שהעונה האירופית אם היא בחוץ זה יהיה מבאס, אבל מצד שני זה המצב. בין אם זה בארץ או בחוץ, זה יהיה שדרוג כלכלי משמעותי לשנים קדימה וזה חתיכת אירוע”.

קינגס קאנגוואה בדרך ליוון?

תן לי תוצאה עם ובלי קאנגווה.

”אפשר לצאת מהמשחק עם תיקו או ניצחון בגול, ראיתי את שני המשחקים הקודמים של היריבה. לא משהו שב”ש לא צריכה לעבור, להערכתי ייגמר בתיקו”.