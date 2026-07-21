רונאלדו תומך בקונספירציות שפיפ"א בעד ארגנטינה

הפנומן הפורטוגלי סימן 'לייק' שהצית את הרשתות החברתיות, בפוסט שם טענו: "פיפ"א רצתה להעניק את הגביע למסי, מדובר בארגון מאפיונרי, מביש ומושחת"

כריסטיאנו רונאלדו עומד במרכז סערה חדשה ברשתות החברתיות, לאחר שסימן לייק לפוסט באינסטגרם שבו נטען כי פיפ"א סייעה לארגנטינה להגיע לגמר מונדיאל 2026. הלייק של הכוכב הפורטוגלי, שהודח עם נבחרתו בשמינית הגמר על ידי ספרד, עורר גל תגובות ברשת והצית מחדש את הדיון סביב הטענות להעדפה של אלופת העולם לאורך הטורניר.

הפוסט שאליו הגיב רונאלדו הציג קטע מתוך תוכנית טלוויזיה בספרד, שבה תקפה העיתונאית פילאר רודריגס לוסאנטוס את פיפ"א ואת נשיאה ג'אני אינפנטינו. לדבריה, "ארגנטינה הייתה צריכה להיות מודחת כבר לפני חמישה משחקים, אבל נשארה בטורניר בזכות העזרה של פיפ"א. אני לא מפחדת מארגנטינה, אני מפחדת מאינפנטינו. אנחנו לא משחקים רק נגד ארגנטינה, אלא נגד כל פיפ"א, שרוצה להעניק את הגביע לליאו מסי".

גם העיתונאי רובן אמון השתתף בדיון וטען כי פיפ"א היא "ארגון מאפיונרי, מביש ומושחת", תוך ביקורת חריפה על אופן ניהול הכדורגל העולמי. רונאלדו העניק לייק לפרסום שכלל את הדברים הללו, אם כי חשוב להדגיש כי סימון לייק ברשתות החברתיות אינו מהווה בהכרח הבעת הסכמה מלאה עם תוכן הפרסום.

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הלייק שהצית מחדש את הוויכוח

הלייק של רונאלדו הגיע על רקע חודשים ארוכים של טענות מצד שחקנים, מאמנים ואנשי תקשורת כי מספר החלטות שיפוט במהלך המונדיאל נטו לטובתה של ארגנטינה. לאורך הטורניר נשמעו ביקורות שונות סביב אירועי VAR והחלטות שיפוט, כאשר חלק מהמבקרים טענו כי הנבחרת של ליאו מסי נהנתה מהחלטות גבוליות ברגעים מכריעים.

מנגד, פיפ"א דחתה פעם אחר פעם את כל הטענות בדבר הטיית המשחקים או העדפה של ארגנטינה, והבהירה כי ההחלטות התקבלו בהתאם לחוקי המשחק ועל ידי צוותי השיפוט ו-VAR. גם בגמר עצמו, שבו ניצחה ספרד 0:1 לאחר הארכה, נרשמו החלטות שנויות במחלוקת לשני הצדדים, ובהן פסילת שער של ניקו וויליאמס והרחקתו של אנצו פרננדס לקראת סיום הזמן החוקי.

למרות שרונאלדו עצמו לא פרסם שום התייחסות פומבית לפרשה ולא הסביר את פשר הלייק, עצם האינטראקציה שלו עם הפוסט הספיקה כדי לעורר עניין רב ברחבי העולם. היריבות רבת השנים בינו לבין ליאו מסי, לצד הרגישות הרבה סביב מונדיאל 2026, הפכו את המחווה הקטנה ברשת החברתית לאחת המדוברות ביותר ביממה האחרונה.