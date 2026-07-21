הפינאליסימה בין ארגנטינה לספרד יתקיים בנובמבר?

נקמה על גמר המונדיאל או 'סוויפ'? בארגנטינה דיווחו שישנם מגעים מתקדמים לקיים את המשחק בפגרת הנבחרות בנובמבר באצטדיון לוסייל שבקטאר. כל הפרטים

הפינאליסימה המסקרנת בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה עשויה סוף סוף לצאת לפועל. על פי דיווחים במספר כלי תקשורת מובילים בארגנטינה, מתנהלים מגעים מתקדמים בין הגורמים המעורבים במטרה לקיים את המשחק במהלך חודש נובמבר 2026 באצטדיון לוסייל שבקטאר.

שחזור גמר המונדיאל – והזדמנות אחרונה למסי?

לפי הדיווחים, ממשלת קטאר כבר רכשה את זכויות האירוח של המשחק, כאשר אצטדיון לוסייל, שאירח את גמר מונדיאל 2022, הוא המועמד המוביל לארח גם את הקרב היוקרתי בין שתי האלופות. אם אכן יושג הסכם סופי בין אופ"א, קונמבול ופיפ"א, צפוי העולם לקבל שחזור מסקרן של גמר מונדיאל 2026, בו ניצחה ספרד את ארגנטינה.

הפינאליסימה הייתה אמורה להיערך כבר ב-27 במרץ השנה, אך בוטלה לאחר שלא הושגה הסכמה בין אופ"א לקונמבול בנוגע למיקום המשחק, לצד קשיים לוגיסטיים סביב האירוח בקטאר. מאז נדחה המפגש, אולם כעת נראה כי כל הצדדים פועלים למציאת מועד חדש לקיומו.

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אם אכן המשחק יתקיים בנובמבר, הוא עשוי להפוך לאחד מאירועי הכדורגל הגדולים של השנה. מעבר למפגש נוסף בין שתי הנבחרות החזקות בעולם, מדובר גם בהזדמנות אפשרית עבור ליאו מסי להיפרד מנבחרת ארגנטינה עם תואר נוסף, אם יחליט להמשיך עד למועד המשחק.

נכון לעכשיו טרם פורסם אישור רשמי מצד פיפ"א, אופ"א או קונמבול, אך לפי כלי התקשורת בארגנטינה, השיחות נמצאות בשלב מתקדם והאפשרות שהפינאליסימה תיערך בנובמבר בלוסייל הופכת לממשית יותר ויותר.