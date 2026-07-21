"המילים של מסי אליי שוות כמו מדליית הזהב שלי"

ימאל חשף מה אמר לו הפרעוש אחרי גמר המונדיאל: "רציתי לכבד אותו והוא היה אדיב בצורה יוצאת דופן, אמר לי להמשיך בדרכי ושהעתיד שייך לדור שלנו"

המפגש בין לאמין ימאל לליאו מסי בסיום גמר מונדיאל 2026, בו ניצחה ספרד את ארגנטינה והניפה את הגביע, הפך לאחד הרגעים הזכורים והמרגשים של הטורניר. לאחר שריקת הסיום ניגש הכוכב הצעיר של ספרד וברצלונה אל מסי, שהיה שרוע על כר הדשא מאוכזב מההפסד, הרים אותו על רגליו והשניים התחבקו לעיני המצלמות.

"המילים שלו היו כמעט גדולות כמו מדליית הזהב"

ימאל התייחס לראשונה לשיחה הקצרה שניהל עם קפטן ארגנטינה לאחר המשחק. "לשחק מול ליאו במעמד כזה היה פשוט סוראליסטי. הוא השחקן הטוב בהיסטוריה, ומישהו שתמיד הערצתי. מיד אחרי שריקת הסיום הדבר הראשון שרציתי לעשות היה ללכת ולהביע בפניו את כל הכבוד שלי, והוא היה אדיב בצורה יוצאת דופן", סיפר.

לאחר מכן חשף את תוכן השיחה בין השניים: "הוא לחץ לי את היד ואמר לי להמשיך בדרך שלי, כי העתיד של הכדורגל שייך לדור שלנו. לשמוע את המילים האלה יוצאות מהפה שלו זה משהו שאקח איתי לכל הקריירה. המילים שלו היו כמעט גדולות כמו מדליית הזהב שתלויה לי על הצוואר".

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הקשר בין השניים החל הרבה לפני שנפגשו ככוכבי כדורגל עולמיים. בשנת 2007, כשימאל היה תינוק בן שישה חודשים בלבד, הוא השתתף עם משפחתו בצילומי לוח שנה למטרות צדקה של ברצלונה. בהגרלה שנערכה בין שחקני הקבוצה נבחר מסי, אז בתחילת דרכו בקבוצה הבוגרת, להצטלם כשהוא רוחץ את התינוק, תמונה שהפכה עם השנים לאייקונית.

מאז התפתחה הקריירה של ימאל במסלול שהזכיר לרבים את זו של מסי. גם הוא צמח בלה מאסיה, פרץ בגיל צעיר מאוד לקבוצה הראשונה של ברצלונה והפך במהירות לאחד הכוכבים הגדולים בעולם. לאורך השנים הודה לא פעם כי מסי היה המודל לחיקוי הגדול ביותר שלו בילדות.

הגורל הפגיש ביניהם שוב דווקא על הבמה הגדולה מכולן, גמר המונדיאל. אחרי שספרד הדיחה את צרפת וארגנטינה גברה על אנגליה בדרך למשחק ההכרעה, עמדו השניים זה מול זה בניו יורק. ספרד יצאה עם הגביע, אך רגע הספורטיביות בין האלוף הטרי לאגדה הארגנטינאית היה לא פחות בלתי נשכח מהמשחק עצמו, והמסר שהעביר מסי ליורשו האפשרי צפוי ללוות את ימאל עוד שנים רבות.