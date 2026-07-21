ז'ורנו חתם בנהריה, ביר-כץ ימשיך ברמת השרון

הרכז ינסה לעזור לסגולים לעלות: "מחכה לעזור לקבוצה לעמוד במטרות", הקפטן הוותיק ימשיך אצל קנטור. רון כהן ממשיך אצל יזרעאלי ותומר כהן יצטרף

שוק ההעברות ממשיך גם בליגה הלאומית, כאשר עירוני נהריה החתימה את הרכז, קורן ז'ורנו, שהיה שותף לעליית הליגה של עירוני קריית אתא בעונת 2021/22, מגיע לנהריה עם ניסיון רב בליגה .

בעונה האחרונה שיחק ז'ורנו במדי מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית ורשם ממוצעים של 11.2 נקודות, 5.2 אסיסטים ו-3.9 ריבאונדים למשחק.

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר: “אני שמח שקורן מצטרף לקבוצה שאנחנו בונים לקראת העונה הקרובה. קורן הוא גארד מנוסה שמכיר היטב את הליגה, שחקן חכם עם יכולת קליעה מצוינת ואופי שמתאים לסגנון המשחק הקשוח שאנחנו רוצים לייצר. ברוך הבא ובהצלחה”.

קורן ז’ורנו אמר לאחר החתימה: “אני שמח מאוד להצטרף למועדון גדול כמו עירוני נהריה. מחכה כבר להתחיל את העונה, ליהנות מהאווירה של האוהדים בעין שרה ולעזור לקבוצה לעמוד במטרות שלה”

עמית ביר-כץ ממשיך בא.ס רמת השרון

א.ס רמת השרון הודיעה כי הקפטן הותיק, עמית ביר-כץ, ימשיך בקבוצה לעונה שביעית רצופה. ביר-כץ(37, 2.08) שיחק בקבוצות רבות בליגת העל והלאומית, ביניהן אילת, נהריה, גלבוע, אשדוד, הרצליה וגם הפועל ת''א.

עמית ביר-כץ (עמרי שטיין)

במכבי רעננה מכוונים חזק לעליית ליגה. הקבוצה של גוני יזרעאלי משאירה את רון כהן, שהגיע בעונה שעברה, לאחר סיום העונה בלאומית, בה שיחק באליצור אשקלון ותרם בשמונת המשחקים ששיחק ממוצעים של 6 נקודות, 1.8 ריבאונדים ו-1.4 אסיסט למשחק.

וכן מצרפת את הקלע תומר כהן, שגדל בנהריה, בה גם שיחק בעונה שעברה ולפני כן שיחק במכבי ראשון לציון, עירוני אשקלון ומכבי חיפה