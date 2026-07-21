למרות השעות: הטוטו שבר את כל השיאים במונדיאל

הכנסות של כ-700 מיליון שקל, זינוק של 36% מהטורניר הקודם, יום הגמר המכניס בתולדות הטוטו ועלייה בפעילות האון ליין. וגם: המסר של היו"ר והמנכ״ל

למרות שלמעלה ממחצית ממשחקי מונדיאל 2026 נערכו בשעות לא נוחות עבור הקהל הישראלי, בטוטו מסכמים את הטורניר בסיפוק גדול לאחר שנשברו שיאים בכל תחומי הפעילות העסקית. הכנסות הטוטו בתקופת המונדיאל הסתכמו בכ-700 מיליון שקל – עלייה של כ-18% לעומת כ-590 מיליון שקל במונדיאל 2022, והרבה מעל התחזית שעמדה על 623 מיליון שקל.

גם ההכנסות הישירות ממשחקי המונדיאל רשמו זינוק והגיעו לכ-450 מיליון שקל – עלייה של 36% לעומת הטורניר הקודם. בטוטו ציינו כי לאורך המונדיאל הוצעו יחסי הימורים משופרים, שעמדו בשורה אחת מול גופי ההימורים הגדולים בעולם, כשבמשחקים רבים הוצע יחס המשקף החזר זכייה של 92%. בסך הכול הוחזרו לציבור פרסים המשקפים החזר של יותר מ-70% מסך ההכנסות.

יום הגמר שבר את כל השיאים

הגמר בין ספרד לארגנטינה הפך ליום המכניס ביותר בתולדות הטוטו, עם הכנסות של 34.4 מיליון שקל, לעומת כ-28 מיליון שקל ביום הגמר של מונדיאל 2022. משחק הגמר עצמו היה גם ההתמודדות המכניסה ביותר בטורניר, עם מכירות של 32.65 מיליון שקל.

אחריו ברשימת המשחקים המכניסים ביותר דורגו חצי הגמר בין צרפת לספרד עם 18.9 מיליון שקל, חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה עם 18.7 מיליון שקל, רבע הגמר בין צרפת למרוקו עם 13.2 מיליון שקל ושמינית הגמר בין פורטוגל לספרד עם 10.8 מיליון שקל.

קיליאן אמבפה חוגג (רויטרס)

גם בפלטפורמות האון ליין נשברו שיאים חדשים. ביום הגמר לבדו שלחו כ-40 אלף לקוחות טפסים באתר ובאפליקציה, לעומת כ-30 אלף בגמר הקודם. לאורך כל תקופת המונדיאל שיחקו בפלטפורמות הדיגיטליות של הטוטו כ-106 אלף לקוחות, לעומת 94 אלף במונדיאל 2022, בעוד שנתח ההכנסות מהאון ליין עלה ל-38% לעומת 30% בטורניר הקודם.

"שברנו כל שיא אפשרי"

יו"ר הטוטו, שבתאי צור, אמר: "במבט לאחור קל לראות את השורות התחתונות, את השיאים ואת המספרים המרשימים. אבל מאחורי כל מספר כזה עומדים עובדי ועובדות הטוטו. אני גאה בעובדי ובמנהלי הטוטו שעבדו לילות כימים בששת השבועות האחרונים כדי לעמוד באתגרים וביעדים שהצבנו לעצמנו. בזכותם רשם הטוטו תוצאות היסטוריות והשיג רווחי שיא שיועברו לקופת המדינה ויסייעו לה באתגרים הרבים הניצבים בפניה".

מאיר ברדוגו (Neo media)

גם מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, סיכם את הטורניר: "מראש ידענו שזה יהיה מונדיאל מאתגר מאוד ברמה העסקית. למעלה ממחצית מהמשחקים התקיימו בשעות שהציבור בישראל התקשה לצפות בהן, לצד הפעילות האגרסיבית של ההימורים הלא חוקיים וכניסתם של שחקנים חדשים כמו פולימרקט ואפליקציות חיזוי. ידענו שנצטרך לעבוד קשה יותר, לחשוב אחרת ולהיות יצירתיים כדי לשמור על הרלוונטיות שלנו. לשמחתי עמדנו במשימה בהצלחה, שברנו כל שיא אפשרי, תוך השקעה משמעותית גם בתחום המשחקים באחריות וההגנה על הלקוחות שלנו".