סופית: חזיזה סגר את תנאיו במכבי נתניה

הקשר לא יחתום לפני שישי בגלל 9 באב ואמור להצטרף לאימונים עד תחילת השבוע הבא. ירדו הסיכויים שמרקוס יצטרף, וגם: הקבוצה שמתעניינת בחוודג'יאני

מכבי נתניה קרובה לשחקן הרכש השישי שלה: קשרה של מכבי חיפה, דולב חזיזה, סגר את תנאיו מול המועדון ויצטרף לסגל של רוני לוי, ששוחח עימו ורצה לצרפו.

חזיזה יחתום לשנתיים, כאשר למרות הסיכום, החתימה תהיה רק לכל המוקדם ביום שישי, כאשר הצדדים הסכימו כי חזיזה לא יחתום על חוזהו לפני צאת תשעה באב. אם לא יחולו הפתעות, הקשר יצטרף לאימוני נתניה לכל המאוחר בתחילת השבוע הבא.

בינתיים, היהלומים שבו לפנות בוקר לישראל, לאחר מחנה של עשרה ימים בפולין, לקראת משחק הבכורה בגביע הטוטו ביום שבת מול הפועל ירושלים. מי שכרגע נראה שסיכוייו להצטרף נמוכים יותר הוא הבלם זה מרקוס. בנתניה סיכמו את כל תנאי העסקה, אך ההתלבטות היא דווקא מקצועית ובצוות המקצועי יקבלו החלטה בקרוב.

הקבוצה שמתעניינת בסאבא חוודג’יאני

לגבי סאבא חוודג'יאני, הבלם הגיאורגי יזדקק לתקופת שיקום של חודש אחד נוסף לפחות, כאשר דינמו טיביליסי, במדיה שיחק הן לפני התקופה בנתניה והן בתקופת השאלה מהיהלומים, עוקבת אחר מצבו ושוקלת לצרפו שנית בהשאלה.