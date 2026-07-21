"א.א.ק מאיימת: אם קאנגווה ישחק - נרד מהעסקה"

ביוון מדווחים על אולטימטום של הנהלת המועדון היווני לב"ש ולקשר, רגע לפני המשחק ב-22:00 מול ויקינגור. כבר סוכם על 3.5 מיליון אירו דמי העברה

עסקת העברתו של קינגס קאנגווה לא.א.ק אתונה נכנסת לשעות הקריטיות ביותר שלה, כאשר שעות ספורות לפני שראשי המועדונים יבינו לאן הרוח נושבת, היוונים מציבים קו אדום ברור ומבהירים: הכל יוכרע הלילה.

על פי דיווח ביוון, א.א.ק אתונה כבר הגיעה לבסיס הבנות מלא מול הפועל באר שבע על סכום העברה של כ-3.5 מיליון אירו – סכום שעונה על דרישות האלופה. בנוסף, כל התנאים האישיים מול הקשר הזמבי בן ה-27 נסגרו לחלוטין. עם זאת, המכשול היחיד שעומד כעת בין השחקן לבין החתימה ביוון נוגע לרצון של באר שבע לשתפו בצמד המשחקים מול ויקינגור במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, שהראשון שבהם ייערך ב-22:00.

מבחינת היוונים, מדובר בקו אדום: אם קאנגווה ישחק במדי באר שבע בשלב זה, הוא לא יוכל להירשם ולשחק במדי א.א.ק בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. בשל כך, הנהלת א.א.ק העבירה מסר תקיף וחד-משמעי הן להנהלת הפועל באר שבע והן לקאנגווה עצמו: אם הוא יעלה לדשא הערב – אפילו לשנייה אחת – המועדון היווני ירד מהעסקה באופן מיידי ויפנה לאפשרויות אחרות.

באתונה לחוצים למלא את החלל שהותיר אורבלין פינדה ומחפשים קשר זמין באופן מיידי עבור המאמן מרקו ניקוליץ'. המנהל המקצועי של א.א.ק, חאבייר ריבאלטה, כבר הכין אלטרנטיבות מוכנות והוא ערוך לקדם אחת מהן ברגע שהעסקה מול באר שבע תיפול.

קינגס קאנגווה (ראובן שוורץ)

מהעבר השני, מהדיווח עולה כי המועדון מבירת הנגב כבר הודיע ליוונים על כוונתו לשתף את הקשר באירופה, מתוך שאיפה לדון במכירתו רק לאחר המפגשים מול האלופה האיסלנדית.

קאנגווה שהגיע לבאר שבע מהכוכב האדום בלגרד ב-2024 תמורת כ-800 אלף אירו, חתום במועדון עד קיץ 2028. הקשר הבינלאומי של זמביה (43 הופעות ו-7 שערים) רשם עונת שיא אדירה אשתקד עם 12 שערים ו-11 בישולים ב-40 הופעות בכל המסגרות, והיה הבורג המרכזי בזכייתה של באר שבע באליפות ראשונה לאחר 8 שנים.