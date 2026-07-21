"מצפה מרפאלוב לרדת לעזור לבכר, גם על הדשא"

ראובן עטר על חיפה ב"שיחת היום": "העונה זה המבחן הגדול של ליאור וברק, מצפים מכם להעמיד קבוצה איכותית". על קאנגווה: "אין סיבה שהוא לא ישחק"

עומרי גלזר חוזר למכבי חיפה בקיץ של שינויים רבים בכרמל אחרי עונה מאכזבת בירוק. אגדת המועדון, ראובן עטר, דיבר ב”שיחת היום” על ההכנות של הירוקים לעונה, השאיפות, סוגיית קינגס קאנגווה שצפוי לעזוב את הפועל ב”ש ומאבקי הצמרת בליגת העל.

איך היה המונדיאל?

”מאוד אהבתי. קיבלנו את כל השחקנים הטובים שכבשו שערים. אמנם גמר הכי גרוע שיכול להיות, אבל משאר המשחקים מאוד נהניתי, הציון שלי גבוה מאוד למונדיאל”.

איך אתה רואה את מכבי חיפה החדשה?

“דיברנו עד לפני שלושה שבועות וכולם אמרו שצריך להביא שוער, אני אמרתי לפני כמה חודשים שירמקוב לא יישאר. היו צריכים להביא בלם ומגן שמאלי, הביאו שחקן שהוא גם וגם, ומביאים גם עוד בלם. הביאו חלוץ, הביאו 10. עכשיו נשאר לבכר ורפאלוב להכין את הקבוצה, לחבר ולהראות שהשחקנים שהביאו הם מתאימים למכבי חיפה. זה הזמן שלהם, גם מליאור אני מצפה שיירד לעזור במה שהוא יכול, גם על הדשא. ההצלחה של ברק זו הצלחה שלו והפוך”.

ירמקוב וגלזר (עמרי שטיין, IMAGO)

אתה מצפה שליאור יהיה כמו שאלמוג כהן עם ברק יצחקי?

”כן. אם הוא יכול לרדת ולעזור, כמו שגיא צרפתי היה שם ועזר”.

אבל ברק רוצה להיות יותר דומיננטי על הדשא.

”נכון, אבל לא שאני אומר שליאור יבוא וייכנס לו בין הרגליים, אלא שיהיה עוד יותר שותף. אחרי השנתיים האלו, העונה הזו זה המבחן הגדול של שניהם”.

אתה חושב שמכבי חיפה תצא לדרך חדשה?

”המבחן הוא לעבוד עם השחקנים על משחק קבוצתי, מערכים מסודרים, מעברים. אי אפשר לומר שהקבוצה תרוץ לפני שראיתי אותה. אני מרוצה בינתיים מהעובדה שהביאו את כל העמדות החסרות. חובת ההוכחה כרגע היא על ליאור וברק. הביאו כל מה שהיה צריך, צאו לדרך, מצפים מכם להעמיד קבוצה איכותית”.

“אין סיבה שקאנגווה לא ישחק”

עברת הרבה בכדורגל. מה דעתך על הסיטואציה של ב”ש עם קאנגווה?

”ההזדמנות של ב”ש לעלות שלב באירופה זה מאוד קריטי למועדון. אני חושב שקאנגווה צריך לשחק, ואם הוא ישחק וייתן את היכולת שלו וזה יעזור לב”ש לעבור שלב אז אולי אתונה תחשוב שהיא צריכה לשלם יותר. ואם לא, שיילך לקבוצה אחרת. האינטרס כרגע צריך להיות לא לפגוע בקבוצה. הוא תורגל בהרכב, אין סיבה שלא ישחק. מקסימום תבוא קבוצה אחרת ותיקח אותו. הקבוצה מעל הכל וההחלטה חייבת להיות לטובת הקבוצה”.

קאנגווה (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את כל הליגה שמסתמנת לנו?

”חמש קבוצות בטוחות בפלייאוף העליון, ויהיה מאבק על המקום השישי. נתניה מעל היתר, אבל זה עדיין לא בטוח. יכול להיות שם מאבק, אולי פתאום ק”ש והפועל פ”ת שוב יפתיעו”.

איך אתה רואה את המעבר של חזיזה לנתניה?

”זה מקום טוב שאפשר להצליח בו. אחרי הוא יהיה טוב שם. הוא מיצה את עצמו בחיפה ואני חושב שהוא יפרח שם מחדש ויעזור להם הרבה במהלך העונה”.

ראובן עטר (עמרי שטיין)

מאיך שאתה רואה את הקבוצות, מי מבין הארבע ששיחקו הכי הרשימה?

”במשחק האירופאיות, למרות שהפועל ניצחה, היא צריכה להיות מודאגת. ראיתי את בית”ר טובה, רעבה, ראיתי שחקנים טובים שמתאימים לשיטה. הפועל לא נראיתה טוב. אני מצפה ממנה לעשות שדרוג מהעונה שעברה, לשלוט יותר במשחק ולהיות יותר דומיננטית, והיא לא. מבחינת המשחק הזה, בהפועל צריכים יותר לדאוג”.