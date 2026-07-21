"חיפה צריכה להיבנות מחדש, היא לא נחלשה בשער"

דראפיץ' ב"שיחת היום": "הרוויחו עם גלזר, אבל אין להם ישראלים בכירים וצריך לפגוע בזרים. כנראה בכר ישחק עם 3 בלמים, צריך לחשוב גם על ההתקפה"

פתיחת עונת 2026/27 מתקרבת, ובמכבי חיפה ממשיכים בהכנות לקראת פתיחת המשחקים הרשמיים. על רקע ההכנות והציפיות מהירוקים, סלובודן דראפיץ' התארח ב"שיחת היום" של ONE, שם התייחס למצבה של הקבוצה, לבניית הסגל, לברק בכר וגם למאבק האליפות שמצפה בליגת העל.

עבור חיפה, גלזר זה שדרוג לדעתך לעומת ירמקוב?

”החתמה מצוינת. שוער מעולה ושחקן נבחרת. אני חושב שמכבי חיפה הרוויחה ולא נחלשה”.

איך אתה רואה את הקיץ שלה מבחינת החתמות?

”למכבי חיפה אין שחקנים ישראלים בכירים, הם צריכים לפגוע עם הזרים. עלי מוחמד פצוע מדי, מאוד חשוב שני בלמים חזקים כמו שיש לבית”ר. חסר להם קשר אחורי ואני מאוד מקווה שפגעו עם נובאקוביץ’, החלוץ החדש.

אנדרייה נובאקוביץ' (IMAGO)

“הם צריכים גם שחקני כנף, אבל אין ספק שמכבי חיפה צריכה להיבנות מחדש, עם שחקנים צעירים ממחלקת הנוער, לא להיות לחוצים ולא לעשות דברים שלא צריך לעשות, ואם קבוצת הנוער הגיעה לשמינית גמר הצ’מפיונס ליג, בהחלט צריך להסתכל לכיוון הזה ולבנות קבוצה חדשה ותוססת”.

“מי ייתן את הגולים?”

“אם מכבי חיפה תביא בלם, תהיה לה הגנה טובה. אני חושב שגם פדראו יכול לשחק כבלם טוב, ולמכבי חיפה יהיה צמד בלמים חזק. כנראה בכר הולך לשחק עם שלושה בלמים, כמו ששיחק בכוכב האדום. יש לו את צונאמי בצד שמאל ויחד עם עוד בלם טוב באמצע. אנחנו כל הזמן מדברים הגנה, אבל לדעתי מכבי חיפה צריכה לחשוב על החלק הקדמי. מי ייתן את הגולים?

“תסתכלו על כל העונות אחורה, חשוב שיהיה להם שלושה חלוצים. בית”ר התחזקה בחלק הקדמי, ב”ש מאוד חזקה שם, מכבי חיפה צריכה גם לחשוב על החלק הזה. ראינו את ספרד וצרפת עם חלקים קדמיים חזקים מאוד, גם מכבי חיפה צריכה לחשוב בכיוון הזה”.