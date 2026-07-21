"שחקן שאני צריך להכריח לבוא - לא ראוי לנבחרת"

יו"ר האיגוד, עמוס פרישמן, תקף את אלה שלא התייצבו בחלונות האחרונים: "ישראל זו לא עוד קבוצה, לא עוד גופייה בארון". דניאל: "מצפים שיתאמצו יותר"

איגוד הכדורסל קיים היום (שלישי) מסיבת עיתונאים לאור חלון יולי של מוקדמות אליפות העולם. המפגש נערך בנוכחות יו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן, יו"ר הוועדה המקצועית של האיגוד גור שלף ומנהל נבחרת מוטי דניאל.

פרישמן אמר: “יומיים אחרי שהנבחרת חזרה כינסתי ישיבה עם הצוות המקצועי ושאר בעלי התפקידים. דנו במשך שעות בחלון שהיה, הסקנו מסקנות מהליקויים שהיו ונדאג שהם לא יחזרו. במדינת ישראל כל סקטור תורם את חלקו, וכך גם קהילת הכדורסל. לייצג את נבחרת ישראל הוא חלק מהתרומה של השחקנים לציבור.

“להבדיל מחיילי צה"ל, לא ראיתי את דור הניצחון. יותר מדי שחקנים לא התייצבו. החלון האחרון היה מביש ומתסכל. לא כך מגיע לחובבי הכדורסל לראות את הנבחרת שלהם. קיבלתי הודעות מחיילים בעזה, בסוריה ובלבנון, והם הרגישו שנבחרת ישראל אכזבה אותם. לא יעלה על הדעת שצריך לרדוף אחרי שחקנים ולשכנע אותם להגיע לנבחרת. הדוגמה שהייתה בחלון האחרון אסור שתחזור שוב. שחקן שאני צריך להכריח אותו לבוא לנבחרת, לא ראוי להיות בנבחרת".

עומר מאייר (IMAGO)

“הנבחרת זו לא עוד קבוצה, הגופייה לא עוד גופייה”

“דיברתי עם תומר גינת אמש וביקשתי ממנו שידבר עם כל השחקנים ויסביר להם את החשיבות של להגיע לחלון הזה. נבחרת ישראל היא לא עוד קבוצה, לא תוכנית כבקשתך. גופיית הנבחרת היא לא עוד גופייה בארון, היא סמל. עבורי, וכל מי שיושב סביב השולחן הזה, זה כבוד עצום. לשחק בנבחרת ישראל זו זכות”.

יו”ר האיגוד המשיך: “יש מערכת יחסים של זכויות וחובות. יש מחויבות כלפי הדגל, הציבור והמדינה. הקמפיין עדיין לא הסתיים, חלון אוגוסט יקבע הכול. יש לנו סיכוי להעפיל לאליפות העולם, וכל עוד יש סיכוי נילחם עליו. אני מצפה שכל שחקן שייקרא לנבחרת יתייצב עם רוח הלחימה שמאפיינת את החברה הישראלית.

“אני מאמין שאפשר להפתיע גם אם הסיכויים נמוכים. הנתינה של האיגוד לא יכולה להיות חד-כיוונית. אני מקווה להתנהגות בוגרת מצד השחקנים ומצד האגודות. ענישה אולי מייצרת כותרות, אבל אני לא חושב שזה יקדם אותנו. המטרה שלנו היא לא להעניש, אלא לחנך, כדי שלא נצטרך לשכנע שחקנים להגיע לנבחרת. הנבחרת היא לא הדבר הראשון שהסוכנים של השחקנים רואים מול העיניים שלהם. והם מנהלים אותם. השחקן צריך לקבל את ההחלטה. הוא צריך להגיד לסוכן מה חשוב לו".

“בישיבת ההנהלה הקרובה, ב-8 בספטמבר, אני מתכוון להעלות כמה נושאים. נבחן מחדש את התקנון לגבי השתתפות בנבחרת, ונבחן מחדש גם את סוגיית הספורטאים בצה"ל, כדי לשמור על האיזון הנכון בין הזכויות שהמדינה מעניקה לבין המחויבות לייצג אותה. אנחנו נלחמים יום-יום למען הספורטאי הישראלי, ומצפה לקבל את אותה המחויבות בחזרה. את הזכות לייצג את הנבחרת צריך להרוויח מחדש בכל יום”.

שחקני נבחרת ישראל (צילום: עמית ברמן, איגוד הכדורסל)

דניאל: “ לא נוח לשמוע מילים כמו ביזיון ושערוריה”

מוטי דניאל אמר: "לא נוח לשמוע מילים כמו ביזיון ושערוריה. אני צריך להפנות את האצבע למי שכן הגיע. הרבה שחקנים היו יכולים להמציא או להביא תירוצים. יש לנו שחקנים כמו קאדין קרינגטון שראשון להתייצב, ים מדר שהפך עולמות כדי לשחק בחלון הזה, תומר גינת אותו דבר. ארצי איתנו בכל החלונות, לכל השחקנים הייתה עונה קשה.

"השחקנים עברו עונה קשה מאוד, אני יכול להבין את המעמסה של הנבחרת. להיות בנבחרת זה דורש הקרבה, גם אם יש הצדקה צריך להתגבר על זה. תמיד להתאמץ יותר. אנחנו לא מדינה שהכל באהלן אהלן, כל דבר קשה פה, גם הזכות שהיא חובה לייצג את המדינה. ציפינו שאנשים יעשו עוד מאמץ. לא יכול לבוא אליהם בטענות כי הם מכוסים בסיפור טוב, אבל הייתי מצפה לראות יותר היענות והקרבה. יותר התגייסו למטרה. זו נבחרת של כולם, לא של שחקן כזה או אחר. יש את הציפייה לראות שחקנים מתאמצים.

"יש לי חבר בשם ננו גינזבורג שאימן את נבחרת צ'כיה, כל פעם שהייתה לו בעיה עם שחקנים הוא אמר להם שבישראל זה לא קורה. ופתאום כן זה קורה. אנחנו דורשים שהשחקנים יתאמצו יותר. אני לא חושב שהמטרה לרדוף אחרי השחקנים, ולא חושב שמנגנון הענישה הוא מיותר.

"בכל חלון שיש הגעה, או אי הגעה בהיקף כזה או אחר, השאלות לא צריכות להיות מופנות אלינו. כולם מכירים את השחקנים, יכולים לברר את הסיפור. אני מדבר עם השחקנים כל הזמן, יש להם סיבות טובות, אבל הציפייה שלנו שהם יתאמצו ויתנו יותר. המטרה והדגל זה דבר חשוב מאוד".

גור שלף אמר: "הנבחרות הצעירות נותנות את הבמה לשחקנים הצעירים וכשאנחנו צריכים לקבל בחזרה אנחנו לא מקבלים. אין לנו יותר מדי מה לעשות עם זה. נבחרת ישראל היא המילואים של שחקני הכדורסל. לכל אחד יש את המילואים שלו".