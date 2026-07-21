"גראצר בול בשביל חרמש, יכול לתת קפיצה גדולה"

אחרי שהקשר חתם באוסטריה, סוכנו אדם קידן דיבר ב"שיחת היום": "צריך להשתפשף ולצבור ניסיון". על חזיזה: "ברור שהוא מאוכזב, אבל הוא יבחר מתי לדבר"

ליאם חרמש ממשיך את הקריירה באירופה. הקשר בן ה-22 חתם על חוזהו בגראצר א.ק מהליגה הבכירה באוסטריה, לאחר שמכבי חיפה והמועדון האוסטרי הגיעו להבנות בנוגע למעברו. את עסקה הובילו סוכניו גלעד קצב ואדם קידן, כאשר קידן אף התלווה לשחקן לקראת החתימה והיום (שלישי) עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE. בנוסף, דיבר גם על דולב חזיזה ועוד שחקנים.

איך אתם מרגישים אחרי העסקה?

”תחושות טובות מאוד. הוא היה מאוד מכוון מטרה. אחרי שהוא יצא לשריף טירספול היה לו חשוב להמשיך באירופה ואני שמח שמצאנו את המקום”.

“הוא יכול לתת קפיצה גדולה, זה בול בשבילו”

מה אתה יכול לספר על הקבוצה? מבחינת המשבצת שהיא מייעדת לו, כמה דקות הוא צפוי לקבל?

”מייעדים לו שם מקום בהרכב. בפרטים הקטנים תמיד אפשר להרגיש שזה מדויק, אם זה בחיבוק החם שהוא קיבל מהמאמן או המחמאות ממנו אחרי האימון הראשון. הם חיפשו שחקן אגרסיבי צעיר שיכול להתקדם, ואני חושב שזה בול בשבילו והוא יכול לתת שם קפיצה מאוד גדולה. יש תהליכים יפים”.

הוא בן 22 בלבד והוא במגמת עלייה. לאן אתה חושב שהוא יכול להגיע?

”המטרה קודם כל זה שהוא יהיה שחקן לגיטימי באוסטריה. בצעדים קטנים ועם השקפה קדימה, מבחינתי לכוון כרגע לליגות הגדולות זה לא ריאלי. צריך להשתפשף ולצבור ניסיון, ואולי גם לעבור לקבוצה גדולה באוסטריה ולקהל הכרה מנבחרת ישראל”.

ליאם חרמש לצד אדם קידן במעמד החתימה (פרטי)

למכבי חיפה יהיו אחוזים ממכירה עתידית?

”מגיעה באמת מילה טובה לאיציק עובדיה שאפשרו לו להתקדם, וכמובן שהם יקבלו את החלק שלהם במידה ויתקדם. מבחינת השמות, לא תמיד מסתכלים כמו בליגות מסוימות באירופה, אלא בוחנים את השחקן לפי איך שהוא נראה בווידאו ולא לפי דימוי. יש גם התייחסות גבוהה ללאום שלנו. נאמר לי בפתיחות שנאמר במועדון שאם מביאים שחקן ישראלי יש שחקן שלא מוכן להאריך חוזה. כשאתה שומע את הדוגמאות האלה אתה מבין כמה צריך להעריך את המקומות שמקבלים אותנו”.

“ברור שדולב חזיזה מאוכזב, אבל הוא יבחר מתי לדבר”

דולב חזיזה קרוב לנתניה.

”נתניה היא הקבוצה שמראה את הרצון הגדול ביותר. הוא גר בנתניה והוא רוצה להיות מוערך במקום שאליו יגיע. אני מעריך שהדברים יבשילו לחתימה”.

מכבי חיפה תשלים את השכר?

”אני מניח שזה היה בחלק מהשיחות”.

כמה דולב מאוכזב מחיפה?

“ברור שהוא מאוכזב. הוא לא חשב שהוא יהיה במצב של לחשב מסלול מחדש. אבל יש לו את המילים שלו והוא יבחר מתי לדבר ומה להשמיע, אני בטוח שהוא ידבר בזמן שלו”.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

מה רוני לוי אמר לו?

”לא הייתי בשיחות ביניהם אבל אני יודע שרוני מאוד רוצה אותו. דולב רוצה להרגיש מוערך וזה נראה לי מתאים כמו כפפה ליד”.

היה ניסיון גם לחו”ל?

”לפני שבועיים הייתה לנו הצעה מקבוצה בכירה בפולין שראתה בו מליקסון החדש והציעה לו חוזה עתק, אבל הבעלים התחרט ועצר את העסקה בגלל הגיל שלו. בשבוע האחרון היינו בשיחה עם קבוצה מיפן, אבל בסוף כשמשכללים את נושא המשפחה ואת הרצון לשחק, נראה שהרוח נושבת לנתניה”.

עידו שחר, מתן חוזז וגוני נאור

כמה קשה להוציא שחקן ישראלי לחו”ל עכשיו?

”זה שילוב של כל מיני מרכיבים. ברור שלהוציא זר זה יותר פשוט כי אין את עניין תנאי המגורים וכו’. כל שחקן זה אתגר. כל שחקן זה משהו מבחינתי שהוא תלוי עיר, כסף וטיימינג”.

יש עוד שחקן שאתה מלווה, עידו שחר ממכבי ת”א. מה אתה יכול לעדכן?

”אני יכול לעדכן רק על שחקנים חופשיים. אני לא רוצה לומר משהו שישמש נגדי בטעות. תראו את הדברים אם וכאשר”.

עידו שחר ומיגל ויטור רצים לכדור (ראובן שוורץ)

יש התעניינות?

”תמיד יש התעניינות בשחקנים כאלה, אבל זה צריך להיות רלוונטי במבחן העסקה”.

תהיה הארכת חוזה?

”גלעד בקשר איתו ועם המועדון. לגבי אחרים, מתן חוזז בקרוב ימצא קבוצה בחו”ל, גוני נאור שככל הנראה ימצא מקום חדש. גוני עשה חצי עונה מצוינת אבל לפעמים כשהקבוצה יורדת ליגה זה מה שזוכרים, אבל הוא הגשים את עצמו והאתגר שלנו יהיה לדייק את הקבוצה הבאה”.