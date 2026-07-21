רכש מרשים: סי ג'יי אלבי חתם בהפועל העמק

אחרי עונה נהדרת במדי הפועל ב״ש/דימונה ומגעים עם הפועל ירושלים, אחד השחקנים הבולטים בליגת העל בחר להצטרף לקבוצה של יונתן אלון ושרון אברהמי

הפועל העמק ממשיכה להתחזק לקראת העונה הקרובה והיום (שלישי) הודיעה על צירופו של סי ג'יי אלבי, באחת ההחתמות המרשימות של הקיץ בכדורסל הישראלי.

אלבי, גארד/פורוורד בן 26 המתנשא לגובה 1.98 מטר, כיכב בעונה החולפת במדי הפועל באר שבע/דימונה ואף ניהל מגעים עם הפועל ירושלים, אך בחר בסופו של דבר להצטרף לקבוצה של המנהל המקצועי יונתן אלון והמאמן שרון אברהמי.

בעונה שעברה העמיד אלבי ממוצעים של 18.1 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים למשחק, והיה מהשחקנים הבולטים בליגת העל.

לאחר צירופו, הסגל של הפועל העמק כולל את הקפטן רועי נציה, גיל נויוביץ', ניב משגב, לוקאס גולדנברג, ג'יי ג'יי קפלן, קמרון הנרי, מאליק הול, כריסטיאן מקוולו וכעת גם את אלבי, שצפוי להיות אחד משחקני המפתח של הקבוצה בעונה הקרובה.