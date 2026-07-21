קלמנזון: לא מתכוונים להגיע לעונה הזו מפוחדים

בעלי טבריה הגיע לשוחח עם השחקנים בצל פרשת העירויים: "מי שחושב שהאירועים האחרונים יחלישו אותנו, יגלה קבוצה מלוכדת. תהיו שם אחד בשביל השני"

עירוני טבריה עוברת ימים סוערים. בצל פרשת העירויים וחילופי ההאשמות של המועדון עם ההתאחדות לכדורגל בנוגע לחקירה, בעלי המועדון, אריה קלמנזון, הגיע הבוקר (שלישי) לאימון ונשא דברים בפני השחקנים ואנשי הצוות.

"אנחנו לא מתכוונים להגיע לעונה הזו מפוחדים או שפופים”, אמר קלמנזון, “מי שחושב שהאירועים האחרונים יחלישו אותנו, יגלה על המגרש קבוצה רעבה, מחויבת ומלוכדת. תעבדו קשה, תהיו שם אחד בשביל השני, וביחד נראה לכולם מאיזה חומר עשויה עירוני טבריה".

קלמנזון גם בירך את השחקנים הוותיקים והמצטרפים החדשים ואמר שהמועדון ממשיך לפעול מתוך ביטחון, יציבות ואמונה מלאה בדרכו. הוא גם הבהיר שיש גיבוי מלא לכלל אנשי המועדון, וביקש מהשחקנים "להתנתק מהכותרות ומהספקולציות ולהתרכז אך ורק במה שהם יודעים לעשות טוב מכל – לשחק כדורגל", כך בהודעת טבריה.

לקראת משחק גביע הטוטו מול בני סכנין בשבת, קלמנזון אמר שהיעדרותם של מספר שחקנים אינה תירוץ, אלא הזדמנות עבור אחרים לקחת אחריות, להוכיח את עצמם ולהילחם על מקומם.

אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

טבריה העבירה שאילתא להתאחדות בעניין החוקר

בתוך כך, טבריה העבירה שאילתא להתאחדות לכדורגל, שבו שואל המועדון. האם ההתאחדות תוכל לפרט מהם הקריטריונים והנהלים למינוי חוקרים פרטיים בתיקים רגישים, והאם בטרם מונה החוקר דין פרגר נבדקו ניסיונו, עברו המקצועי וכשירותו לתפקיד.

כמו כן, שואלת טבריה כיצד מתייחסת ההתאחדות לטענות בדבר חוסר ניסיונו המקצועי, לאמירות שיוחסו לו במהלך החקירה, ולשאלה האם המידע שהועבר ל-WADA התבסס על חקירה מהימנה ומבוקרת? בנוסף, מי נושא באחריות לפיקוח על עבודת החוקר ולנזקים שנגרמו כתוצאה מההליך, לטענת טבריה.