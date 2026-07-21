צוות שיפוט ישראלי ינהל משחק בקונפרנס ליג

דוד פוקסמן ישפוט את המשחק בין אודה לסטיאווה בוקרשט בסיבוב השני של המוקדמות, כשמתי יעקובוב ועידן צולר ישמשו כקוונים ואביב קליין כשופט הרביעי

השופט הישראלי דוד פוקסמן ממשיך לקבל אמון מאופ"א, לאחר ששובץ לנהל משחק נוסף במסגרת המפעלים האירופיים. הפעם יהיה זה המשחק בין אודה הנורבגית לסטיאווה בוקרשט הרומנית, שייערך במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

לצדו של פוקסמן ישמשו כעוזרי השופט מתי יעקובוב ועידן צולר, כאשר אביב קליין שובץ לשופט הרביעי. מדובר בצוות שיפוט ישראלי מלא, שינהל את ההתמודדות במסגרת אחד משלבי המוקדמות של המפעל האירופי.

המשחק הראשון בין הקבוצות ייערך ביום חמישי, 23 ביולי, בשעה 20:45 בנורבגיה. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, כשפוקסמן וצוותו ינסו להמשיך לייצג בכבוד את השיפוט הישראלי גם בזירה האירופית.