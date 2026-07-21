חלום דרומי: הפעם ב"ש תעפיל לליגת האלופות?

הקיץ, החיסרון המשמעותי של טרנר והאווירה העוינת שמחכה בתחילת הדרך ב-22:00 מול ויקינגור. כך נראו ניסיונות העבר של האלופה להעפיל למפעל הבכיר

עונת 2026/27 בקושי החלה, אך נראה שעד כה כמעט הכל הולך נגד הפועל באר שבע. הקיץ הנוכחי מלווה בביקורות נוקבות על כך שהחיזוק שהגיע עד כה לא יספיק לאתגרים של העונה הקרובה, כשברקע קינגס קאנגווה צפוי להימכר השבוע לא.א.ק אתונה.

אם לא די בכך, האלופה כבר הספיקה להפסיד 3:1 למכבי תל אביב באצטדיון טרנר במסגרת אלוף האלופים, ובאירופה – כידוע – הקבוצות הישראליות עדיין אינן מורשות לארח בביתן.

כעת, כשברקע כל האתגרים הללו ולקראת אווירה אנטי-ישראלית הצפויה באיסלנד, הפועל באר שבע תחל הערב (שלישי, 22:00) את מסעה האירופי מול ויקינגור. למרות הכל, היא מגיעה עם חלום ענק: להעפיל לליגת האלופות לראשונה בתולדותיה, ולהפוך לקבוצה הישראלית הרביעית בהיסטוריה שעושה זאת. רגע לפני יריית הפתיחה למוקדמות, חזרנו לניסיונות הקודמים של הדרומיים להעפיל למפעל הבכיר ביבשת.

2016/17: הכי קרוב שיש

לקמפיין מוקדמות ליגת האלופות של לפני עשור, שהיה הראשון בתולדות המועדון, הגיעה הפועל באר שבע של ברק בכר נרגשת ולוהטת. היא חגגה אליפות ראשונה מזה 40 שנה, ולא הפסידה באצטדיון טרנר בליגה לאורך כל עונת הבכורה של המגרש החדש. עם זאת, עד עונת 2016/17 ב"ש עברה רק פעמיים שלב באירופה, וההגרלה בסיבוב השני (כלא מדורגת) זימנה לה את שריף טירספול המנוסה.

ברק בכר (נעם מורנו)

כבר במשחק הראשון בקמפיין ניתן היה לחוש ברוח של טרנר מרחפת: ג'ון אוגו ואליניב ברדה (בפנדל) כבשו, האורחת השוותה פעמיים (את אחד השערים כבש יוסיפ איבנצ'יץ', ששיחק בהמשך באשקלון, אשדוד והפועל חיפה), ובבדקה ה-90 פנדל דרמטי של מהראן ראדי הכריע את המפגש.

בטירספול חילצה ב"ש 0:0 ועלתה לשלב הבא, שם חיכתה אולימפיאקוס. במשחק הראשון ביוון סיימו הדרומיים ב-0:0 מרשים נוסף, במשחק שבו אף היו קרובים לנצח. שני משחקי החוץ הללו לימדו המון על עוצמת האלופה ועל היכולת הטקטית של בכר להכין קבוצה למשחק אירופי שבו היא נחותה על הנייר ולצמצם פערים.

הקמפיין נמשך עם הקסם של טרנר בגומלין: שיר צדק כבש שער אדיר בדקה ה-79, עשה את הבלתי ייאמן וסידר כרטיס לפלייאוף על חשבון אלופת יוון.

מהראן ראדי ושיר צדק (מרטין גוטדאמק)

ההגרלות ממש לא חייכו לבאר שבע באותו הקיץ, ובשלב הפלייאוף חיכתה סלטיק - יריבה קשה אף יותר מאולימפיאקוס. במשחק הראשון בסקוטלנד היה נדמה שהאלופה הישראלית לא שייכת לרמות הללו, כשהקבוצה של ברנדן רוג'רס הפציצה חמישייה לרשתו של דודו גורש. לוסיו ומאור מליקסון ניצלו דקות של מומנטום כדי לצמק ל-5:2 והאירו שביב של תקווה לקראת הגומלין בטרנר.

בבית, הסיפור היה שונה בתכלית, והיעדרותו של האצטדיון הביתי הקיץ רק ממחישה עד כמה הפסד הבסיס הביתי משמעותי. אופיר דוידזאדה, השריד היחיד מהאליפות הראשונה, סחט פנדל אותו החמיץ מהראן ראדי בדקה ה-15 (במשחקו האחרון של המגן בקדנציה הראשונה).

למרות זאת, האלופה לא נשברה: בן שהר, שנכנס במקום לוסיו שנפצע, כבש את הראשון, ואובידיו הובאן הוסיף את השני בתחילת המחצית השנייה. סלטיק (עם ניר ביטון בהרכב) נסוגה לאחור והצליחה לשמור על ה-2:0 עד הסיום.

החמצת הפנדל של ראדי שמירר בבכי נצרבה בזיכרון – בעידן שבו חוק שערי החוץ עוד היה בתוקף (מה שאומר שניצחון 0:3 או 1:4 היה מעלה את ב"ש). בן שהר סיכם זאת היטב כשאמר אז: "אנחנו מאוכזבים, אבל גאים". ב"ש המשיכה משם לקמפיין מפואר בליגה האירופית, שכלל דאבל על אינטר, תוצאות תיקו מול סאות'המפטון ונעצר רק בשלב הנוקאאוט מול בשיקטאש – בעונה האירופית הגדולה בתולדותיה.

בן שהר (רויטרס)

2017/18: שוב קרוב, שוב כואב

אחרי האליפות השנייה ברציפות והקמפיין המוצלח של העונה הקודמת, הפועל באר שבע הגיעה למוקדמות ליגת האלופות עם ביטחון שיא. בסיבוב הראשון היא גברה על הונבד ההונגרית עם ניצחון כפול: 1:2 בטרנר (מיגל ויטור ודן איינבינדר) ו-2:3 בחוץ (אוגו וצמד של טוני וואקמה).

בסיבוב השלישי ההגרלה שוב לא האירה פנים וזימנה מפגש כפול מול לודוגורץ, שהייתה באותן שנים בשיא עוצמתה. במשחק הראשון הוכחה בפעם החמישית ברציפות עוצמתו של אצטדיון טרנר, כשהאדומים השיגו מקדמה אדירה בדמות 0:2 משערים של כוכב הקמפיין טוני וואקמה ומיכאל אוחנה.

בגומלין בבולגריה הסיפור היה שונה לחלוטין. האיכות של המארחת יצאה לאור: וונדרסון כבש צמד, מרסיליניו הוסיף את השלישי, ולרגעים ארוכים נדמה היה שהבולגרים המנוסים גדולים על ב"ש. אך בדקה ה-61, כמעט משום מקום, מוחמד גדיר ירה מחוץ לרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב וחדר לרשת. שער החוץ היקר מפז הספיק: למרות פנדל מוחמץ של אוגו, הרחקה של אוחנה ושער שנפסל ללודוגורץ בגלל נבדל, החבורה של בכר החזיקה מעמד והעפילה לפלייאוף עונה שנייה ברציפות.

בשלב הפלייאוף חיכתה מאריבור. בניגוד לסלטיק, הסלובנים הרגישו כיריבה עבירה יותר. הניסיון שצברה ב"ש, המאזן הביתי המושלם והיריבה הפחות נוצצת שיוו לחלום מימד אפשרי. במשחק הראשון בטרנר ביצעה ב"ש מהפך: וואקמה כבש שער מדהים בוולה, שיר צדק דייק מהנקודה הלבנה (לאחר שגיאה מוקדמת שלו שהובילה לשער של מרקוס טבארש), והמשחק הסתיים ב-1:2 שהותיר את ב"ש במרחק 90 דקות מהחלום.

טוני וואקמה וברק בכר (אחמד מוררה)

אלא שבגומלין בסלובניה חוו האדומים שברון לב קשה. כבר בדקה ה-15 בישל ואלון אחמדי (ששיחק בהמשך בהצלחה בקריית שמונה) למתייה וילר, שכבש את השער היחיד במשחק. ב"ש רדפה עד לדקה ה-90, אז הגבהה של אוחנה מצאה את הראש של וואקמה, אך נגיחתו נעצרה אצל יסמין הנדנוביץ' – בן דודו של סמיר מאינטר. בניגוד לקרוב משפחתו, יסמין שיחק באותה עונה בליגת האלופות, בעוד ב"ש ראתה את החלום חומק מבין אצבעותיה. מאז ועד היום, היא לא הייתה קרובה כל כך למעמד.

2018/19: ההשפלה בזאגרב

בניגוד לקמפיינים הקודמים שזכורים לטובה, הניסיון השלישי ברציפות זכור כטראומה. למעט התבוסות מול ברצלונה ורודה בשנות ה-90 (10:0), מדובר בהשפלה הגדולה ביותר של המועדון בזירה האירופית.

הקמפיין דווקא נפתח ברגל ימין כקבוצה מדורגת, עם ניצחון כפול על פלורה טאלין: 1:4 באסטוניה (שהר, צדק שחזר מהרחקה, חנן ממן וחן עזרא) ו-1:3 בטרנר (עזרא, ממן ומליקסון). אלא שבסיבוב הבא חיכתה דינמו זאגרב. למרות שהיה ברור מדובר בהגרלה קשה, ב"ש הגיעה מנוסה ובטוחה בעצמה אחרי אליפות שזכתה בה בווינריות מרשימה.

החלום התנפץ לרסיסים באצטדיון מקסימיר עם תבוסה כואבת של 5:0. האלופה הישראלית כלל לא הופיעה למשחק, וליום המסויט תרמה הופעת הבכורה של השוער יאניס אנסטיס, שהיה אחראי לארבעה מהשערים שספגה קבוצתו (במדי הקרואטים שיחק אז דני אולמו).

יאניס אנסטיס (איציק קדוש)

אחרי הטראומה בקרואטיה, נפרדה ב"ש מהמפעל עם 2:2 לפרוטוקול בלבד בטרנר, ובהמשך הודחה גם מול אפואל ניקוסיה בליגה האירופית – בדרך לסיום מוקדם מהצפוי של העונה האירופית.

יש שיגידו שהקריסה בזאגרב סימנה את תחילת הדעיכה של המועדון. המחמירים יטענו כי מדובר במערבולת שנמשכה שמונה שנים והסתיימה רק בעונה הקודמת, בעוד המקלים יסמנו את עונת 2021/22 כנקודת המפנה שבה ב"ש יצאה מהשנים הרעות. כך או כך, למוקדמות ליגת האלופות היא לא חזרה מאז – עד הערב.

מה יוליד הקמפיין של קוז'וק?

קשה לדעת לאיזה קמפיין ישתייך המסע הנוכחי של רן קוז'וק – לרגעי התהילה הראשונים של ברק בכר, או לטראומה שהסתיימה בזאגרב. הנסיבות כעת שונות לחלוטין, בעיקר בשל היעדר הביתיות בטרנר (מבצר שבו ב"ש לא הפסידה מעולם במסגרת המפעל, עם שבעה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת).

קינגס קאנגווה בדרך ליוון?

עם זאת, קוז'וק כבר הוכיח בקריירת האימון שלו שהוא מסוגל להגיע לפסגות שאף אחד לא חזה, ויכולותיו במשחקי נוקאאוט בזירה המקומית מרשימות במיוחד. כך או כך, הדרך של הפועל באר שבע מתחילה באיסלנד, והמטרה הראשונית ברורה: לעבור שלב, ובכך להבטיח עונה אירופית ארוכה לראשונה אחרי ארבע שנים.