גיא וייזינגר מצטרף לצוות המקצועי של מ.ס אשדוד

מאמן המצבים הנייחים של מכבי חיפה בעונה שעברה ישמש כעוזר המאמן וכאחראי על התחום גם באשדוד, וכבר החל לעבוד עם הקבוצה במחנה האימונים בבולגריה
מועדון ספורט אשדוד ממשיך להתחזק לקראת העונה הקרובה, והפעם מדובר בחיזוק משמעותי לצוות המקצועי. ל-ONE נודע כי גיא וייזינגר, ששימש בעונה שעברה כמאמן המצבים הנייחים של מכבי חיפה, יצטרף למועדון ויחתום בימים הקרובים. וייזינגר אימן בעבר בהפועל באר שבע כמאמן שוערים והיה שותף לזכייה באליפויות תחת ברק בכר, גם במכבי חיפה.
וייזינגר ישמש באשדוד בתפקיד כפול. האחד עוזר המאמן והשני מאמן המצבים הנייחים וייכנס באופן מיידי לעבודה כחלק מהצוות המקצועי. מדובר בדמות מקצועית מוערכת, שמגיעה לאחר תקופה במכבי חיפה ובאר שבע, ובאשדוד מאמינים כי הניסיון שצבר יסייע לקבוצה במאבק על חזרה לליגת העל.
המהלך הוא חלק מהשינויים שמוביל ג'קי בן זקן לקראת העונה החדשה. לאחר הירידה לליגה הלאומית, באשדוד בונים מחדש את המערכת המקצועית במטרה ברורה לשוב לליגת העל כבר בתום העונה הקרובה.
וייזינגר כבר הצטרף למחנה האימונים של הקבוצה בבולגריה, החל לעבוד עם הצוות והשחקנים, ובמועדון צפויים להציג אותו באופן רשמי בימים הקרובים.