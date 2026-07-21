גיא וייזינגר מצטרף לצוות המקצועי של מ.ס אשדוד

מאמן המצבים הנייחים של מכבי חיפה בעונה שעברה ישמש כעוזר המאמן וכאחראי על התחום גם באשדוד, וכבר החל לעבוד עם הקבוצה במחנה האימונים בבולגריה