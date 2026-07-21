ללא מסי: ארגנטינה זכתה לקבלת פנים מרגשת בבית

למרות ההפסד לספרד בגמר המונדיאל, מאות אוהדים המתינו לנבחרת שלהם בבואנוס איירס, ליווי את האוטובוס והודו לשחקניו. הפרעוש לא היה, סקאלוני שר

קצת יותר מיממה לאחר ההפסד 1:0 לספרד בגמר מונדיאל 2026, נבחרת ארגנטינה שבה הלילה (בין שני לשלישי) לבואנוס איירס וזכתה לקבלת פנים חמה מצד אוהדיה. חלק ממשלחת האלביסלסטה, שכללה שחקנים, אנשי צוות מקצועי ואנשי הנהלה, נחתה בשדה התעופה אזייזה בסביבות השעה 18:20, כאשר ליאו מסי לא היה בין השבים.

כבר שעות לפני הנחיתה המתינו מאות אוהדים לאורך הדרך המובילה למתחם האימונים של ההתאחדות הארגנטינאית. הרשויות סגרו את כביש ריקיירי בשני הכיוונים כדי לאפשר את מעבר השיירה, כאשר האוהדים הניפו דגלים, שרו ועודדו את השחקנים למרות האכזבה מההפסד בגמר.

האוטובוס של הנבחרת עשה את דרכו למתחם האימונים כשלאורך כל המסלול ליוו אותו האוהדים בתשואות. השחקנים הודו לקהל, בעוד המאמן ליונל סקאלוני אף הצטרף בשלב מסוים לשירה עם האוהדים. למרות שהשחקנים נראו מאוכזבים לאחר ההפסד בגמר, הקהל בחר להעניק להם קבלת פנים של מנצחים ולהודות להם על המסע המרשים בטורניר, שכלל גם את הניצחון הזכור על אנגליה בחצי הגמר.

ארגנטינה בקבלת הפנים (רויטרס)

ארגנטינה בקבלת הפנים (רויטרס)

האווירה המרגשת המחישה פעם נוספת את ההערכה הרבה לה זכתה הנבחרת בארגנטינה. למרות שלא הצליחה להגן על התואר, האלביסלסטה התקבלה כמי שייצגה בכבוד את המדינה והחזירה גאווה לאוהדים, שהעניקו לה קבלת פנים חגיגית עם חזרתה הביתה.

האוטובוס של ארגנטינה (רויטרס)