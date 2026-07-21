מאנו קונה על הכוונת של מנצ'סטר יונייטד

קשר רומא ונבחרת צרפת מעורר עניין אצל השדים האדומים, שלפי דיווח באנגליה כבר פתחו בשיחות עם נציגיו. וגם: המחמאה הענקית שקיבל במהלך המונדיאל

מנצ'סטר יונייטד ממשיכה לעבוד על חיזוק הקישור לקראת פתיחת העונה, ובאנגליה מדווחים כי השדים האדומים מנהלים שיחות עם נציגיו של קשר רומא, מאנו קונה. בשלב זה טרם הושגה הסכמה מול המועדון האיטלקי, אך השחקן עצמו מעוניין לעבור לפרמייר ליג.

יונייטד כבר צירפה הקיץ את אנדריי סנטוס ויורי טילמנס, אך במועדון מחפשים קשר נוסף שיוסיף אנרגיה למרכז המגרש. לפי הדיווח ב"דיילי מייל", קונה בן ה-25 נמצא גבוה ברשימת המועמדים, כשהעלות הצפויה של העסקה תהיה אחד השיקולים המרכזיים מבחינת המועדון.

המחמאה הגדולה מוויירה

מנייתו של קונה עלתה במהלך המונדיאל, שבו ערך חמש הופעות במדי נבחרת צרפת. מי שלא חסך במחמאות היה אגדת הכדורגל הצרפתי פטריק ויירה, ששימש כפרשן במהלך הטורניר.

פטריק ויירה (רויטרס)

"הייתה לו עונה מצוינת ברומא והוא הגיע למונדיאל אחרי כמה פציעות", אמר ויירה. "מבחינתי הוא הקשר הטוב ביותר בצרפת כיום. יש לו ניידות, אגרסיביות, הוא מחלץ כדורים, בעל יכולת טכנית גבוהה, יודע להניע את המשחק, לשבור קווים ולהתקדם עם הכדור".

יונייטד ממשיכה לחפש חיזוק

לפי הדיווח, יונייטד בחנה במהלך הקיץ מספר מועמדים לעמדת הקשר, כשבעבר גם ארסנל ואתלטיקו מדריד קיימו שיחות עם נציגיו של קונה.

במקביל, המועדון ירד מהאפשרות לצרף את אדרסון מאטאלנטה בעקבות חששות שעלו במהלך הבדיקות הרפואיות, כשהברזילאי האריך מאז את חוזהו בקבוצה האיטלקית. בנוסף, יונייטד תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא מנואל אוגרטה, שנפצע ברצועות הברך במהלך המונדיאל ועבר ניתוח.