הפועל ת"א יצאה להונגריה: התרגשות ופרפרים בבטן

האדומים טסו לקראת המשחק בחמישי מול לודגורץ בקונפרנס: "צריכים להיות מרוכזים ואסור לנו לטעות". מעל ל-5,000 אוהדים יגיעו, ברדה לא מתכנן שינויים

אחרי שפתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון 1:2 על בית"ר ירושלים במסגרת משחק האירופאיות, הפועל תל אביב יצאה הבוקר (שלישי) להונגריה, שם תמשיך את הכנותיה לקראת המשחק מול לודוגורץ הבולגרית ביום חמישי, במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

"יש התרגשות ופרפרים בבטן", אמרו בהפועל והמשיכו: "יש משהו במיוחד אחרי העונה שעברה לחתום את זה במשחק אירופי. הקהל שלנו הולך לרגש אותנו וזה עוד אפקט שבהחלט מוסיף, נרצה שהם ישמחו בסיום אחרי הדרך הארוכה מישראל. באירופה צריך להיות מרוכז בכל פעולה ואסור לנו לטעות, בזה אנחנו מתרכזים".

במועדון קיימת דריכות והתרגשות שיא לקראת החזרה למפעל אירופי אחרי 14 שנות היעדרות ובטוחים נוכח ההגרלה הנוחה בסיבוב הבא שאם יעברו את לודוגורץ, החלום לחזור לבמה האירופית יגדל משמעותית.

שחקני הפועל תל אביב מודים לגיבור הניצחון, אסף צור (חגי מיכאלי)

מעל ל-5 אלף אוהדים צפויים להגיע, ברדה לא מתכנן שינויים

למרות שההתמודדות לא תתקיים בישראל, בהפועל מצפים לתמיכה מרשימה מהיציעים. יותר מ-5,000 אוהדים צפויים להגיע להונגריה ולמלא חלק גדול מהאצטדיון, בתקווה לדחוף את הקבוצה לפתיחה מוצלחת של הקמפיין האירופי.

המאמן אליניב ברדה לא מתכנן שינויים בהרכב, ונראה כי ימשיך להעניק את הקרדיט לשחקנים שפתחו בניצחון על בית"ר ירושלים. לרשותו יעמוד סגל כמעט מלא, כאשר היחידים שלא ימריאו עם הקבוצה הם רוי קורין והשוער דור בנימיני, שעדיין אינו כשיר בעקבות הפציעה שממנה הוא מתאושש.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

בגזרת הרכש, הפועל תל אביב ממשיכה לנסות לצרף את שחקן הכנף הברזילאי כריסטיאן בארלטה. על אף הפרסומים בברזיל שלפיהם רסיפה דחתה את ההצעה שהוגשה, במועדון מדגישים כי המגעים בין הצדדים לא הופסקו. במקביל, הצוות המקצועי בוחן אפשרויות נוספות לחיזוק החלק הקדמי.