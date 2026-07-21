איך ספורטאי עבר בין אגודות לכאורה ללא אישורו?

אלוף ישראל בבדמינטון, מארק ארונצ'יק, טוען שגילה לתדהמתו שהוא רשום באגודה אחרת מזו שבה התחרה וכעת דורש הסברים. נציגו שלח מכתב התראה לאיגוד

איך קרה שספורטאי עבר בין אגודות לכאורה בלי אישורו? אלוף ישראל בבדמינטון, מארק ארונצ'יק, טוען כי גילה לתדהמתו שהוא רשום באגודה אחרת מזו שהוא התחרה בשמה - וכעת דורש הסברים מהאיגוד כיצד המעבר יצא לפועל.

ארונצ'יק, אלוף ישראל בזוגות מעורבים, ביקש לעבור מהמועדון בו גדל אצל לאון פוגץ באור עקיבא למועדון אחר במודיעין, אך גילה לתדהמתו שהועבר ללא ידיעתו וללא אישורו למועדון אחר בזכרון יעקב. מעבר בין אגודות דורש שיתוף פעולה מהאיגוד ולכן אתמול (שני) נשלח לאיגוד מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים באמצעות עו״ד שי טל.

נציגו של השחקן, עו״ד שי טל, טען כי גילה “עובדות חמורות ביותר, שלא היו בידיעתו עד כה, ומעלות חשש ממשי להתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הספורט, תקנוני האיגוד וכללי המינהל התקין. לאחר בדיקה התגלה כי מרשי רשום באגודת הפועל זכרון יעקב. מרשי מעולם לא ביקש לעבור לזכרון יעקב, מעולם לא חתם על בקשת מעבר או מסמך המאפשר את רישומו בזכרון יעקב, מעולם לא נתן את הסכמתו לכך, מעולם לא התאמן במסגרת המועדון בזכרון יעקב ומעולם לא השתתף בתחרויות מטעמו”.

לדבריו, “מעיון בפלט רשם העמותות עולה כי העמותה הפועל אור עקיבא קיסריה, בה היה רשום מרשי עד המעבר לזכרון יעקב, נמחקה על ידי הרשם על כל הנובע מכך”. עו״ד טל הוסיף: “האיגוד נושא באחריות למעבר ממועדון אור עקיבא ולרישום בזכרון יעקב, שנעשה בניגוד להוראות הדין”.

עוה"ד שי טל (פרטי)

בנוסף, לנציגו של השחקן הסתבר כי האיגוד הפסיק לשלם דמי חבר להתאחדות לספורט בישראל, כך שאין לאיגוד מוסד שיפוטי בו ניתן לברר מחלוקות בין מועדונים לספורטאים ובין ספורטאים לאיגוד. “התברר לי לאחר בירור עם מזכירות בית הדין של ההתאחדות לספורט כי מתעוררת שאלה באשר לקיומו ולפעילותו של המנגנון השיפוטי באיגוד באופן המעורר חשד כי אין בידי מרשי האפשרות למצות את זכויותיו כמתחייב מהוראות הדין. מרשי מוחזק בימים אלה כבן ערובה במועדון שהוא לא מתאמן בו ואין לו שום זיקה אליו”, כך כתב עו”ד טל לאיגוד.

עו״ד טל ציין במכתבו כי “החל מספטמבר 2025 מרשי מתאמן במועדון במודיעין והוא הגיש בימים האחרונים בקשת העברה חתומה למועדון זכרון יעקב, בה הביע את רצונו לעבור, אולם קיבל תשובה על ידי מנכ״ל זכרון יעקב כי ‘לאון לא מאשר’”. מהבדיקה שלו עולה כי העמותה של הפועל אור עקיבא נמחקה. בעקבות המצב, נציגו של השחקן דורש הסברים ומסמכים מהאיגוד, לפני נקיטת הליכים משפטיים.

חילופי דברים בין הצדדים

עו”ד יודן קוריצקי הגיב למכתבו בשם איגוד הבדמינטון וציין בין היתר: “קיימת הבחנה משפטית מהותית בין עמותה לבין מועדון ספורט. עמותה עשויה לשמש במקרים מסוימים כמסגרת התאגדות משפטית-פורמלית שבאמצעותה פועל מועדון ספורט, אולם קיומה כגוף משפטי-פורמלי אינו חופף לקיומו ולפעילותו הרציפה של המועדון הספורטיבי עצמו. מחיקת עמותה על ידי הרשם, נוגעת אך ורק למעמדה התאגידי-רישומי של אותה עמותה, ואין בה כדי להעיד, כשלעצמה, על הפסקת פעילות המועדון או על שינוי במעמדו המוכר כלפי האיגוד”.

עו”ד קוריצקי הוסיף כי ״מעמדו של שחקן במסגרת האיגוד נגזר ממעמדו של המועדון כישות מוכרת על ידי האיגוד ומרישומו הפעיל של אותו שחקן תחת אותו המועדון - ולא מקיומה או היעדרה של עמותה רשומה זו או אחרת המשמשת, או ששימשה, כמסגרת התאגדותו. משלא הוצגה אינדיקציה כי מועדון הפועל אור עקיבא חדל לפעול, או כי מעמדו כמועדון מוכר השתנה, אין במחיקת העמותה כדי לפגוע בתוקף רישומו של השחקן במועדון ובכרטיס השחקן המוחזק בידי הישות המקצועית של המועדון. פעילות המועדון נמשכת כסדרה חרף מחיקת העמותה. אין מניעה להמשך רישומו הפעיל של השחקן במועדון ובתחרויות”.

עו”ד שי טל, המייצג את השחקן, הגיב לו: “אני דוחה את התזה המשפטית והעובדתית המוצגת במכתבך מכל וכל. טענה זו סותרת את תקנון איגוד הבדמינטון עצמו, שם הוגדר כי ‘אגודת ספורט היא תאגיד שלא למטרות רווח הרשום כחוק’ וכי אגודה או מועדון הינה ‘אגודה הרשומה והמוכרת על ידי רשם העמותות’. עם מחיקתה ופירוקה של עמותת הפועל אור עקיבא, פקעה חברותה באיגוד”. הוא הודיע כי בכוונתו לפנות לערכאות משפטיות ולהעביר את הנושא להתייחסות רשם העמותות ומשרד התרבות והספורט.

גורם באיגוד הבדמינטון הבהיר בנוגע לטענות השחקן ונציגו: “יש לנו בית דין והכל בסדר. זה עניין משפטי ואנחנו לא צד בעניין, משום שמדובר בוויכוח בין שחקן שרוצה לעבור אגודה לבין מאמן שלא מעוניין לשחרר אותו מאותה האגודה”.

לטענתו, גם הרישום של השחקן באיגוד תקין משום שהפועל אור עקיבא הייתה עמותה שפעלה באופן עצמאי אבל לפני שנים החליטו ראשיה להירשם תחת זכרון יעקב כעמותת-על, כך שלמעשה הפעילות שלה היא תחתיה ולכן כל ספורטאיה רשומים באגודה של זכרון יעקב. לדבריו, “זהו מהלך מקובל וחוקי”.

תגובת איגוד הבדמינטון תובא לכשתתקבל.