מחצית: לארן - הכוכב האדום 1:0

ליגת האלופות, מוקדמות, הסיבוב השני: מוחמד אבו פאני והסרבים מציגים עליונות, לוחצים את המארחת ונהנים מיתרון מוצדק של ברונו דוארטה בפנדל (26')

אז המונדיאל הסתיים לו לפני יומיים וכעת אנחנו נכנסים לעונת 2026/27 שמתחילה לה עם אירופה. במקביל למשחק של הפועל באר שבע, מוחמד אבו פאני והכוכב האדום בלגרד מתארחים בשעה זו אצל לארן מצפון אירלנד במסגרת הסיבוב השני של ליגת האלופות.

הסרבים כמובן הגיעו לסיבוב השני בזכות האליפות בליגה המקומית, כאשר הם לא התקשו וסיימו במקום הראשון בפער של 10 נקודות. אצל הכוכב האדום נמצא כמובן הקשר, שחתם לפני כחודש ויקווה לרשום עונה טובה.

מבחינתו של הישראלי העונה כבר התחילה לפני ארבעה ימים, כשפתח בהרכב במחזור הראשון, השלים 90 דקות וסייע לקבוצתו לנצח 0:5 את מצ’ווה. בנוסף, גם אקס הפועל תל אביב, לויזוס לויזו, משחק בקבוצה.

מנגד, הצפון אירים הגיעו אחרי ניצחונות 0:1 ו-1:2 על פיורי הצנועה מסן מרינו, כאשר כמובן במשחק מול הסרבים זה לא יהיה אותו הדבר והם מגיעים אנדרדוגים מוחלטים, ולארן תרצה להפתיע בענק, אך יודעת שהמשימה היא לא פשוטה בכלל.

הרכב לארן: רוהאן פרגוסון, תומאס קוסגרוב, דילן בנט, מארק רידלי, ארון דונלי, רונאן דוהארטי, כריס גלאגר, שון גרהאם, ג'ורדן מקאנף, מת'יו לאסטי, דילן סלואן.

הרכב הכוכב האדום: מתאוס, סאול יאונג-וו, מילוש וליקוביץ', שטראחיניה אראקוביץ', נאייר טיקניזיאן, מוחמד אבו פאני, טימי מקס אלשניק, לואיזוס לואיזו, ואסיליה קוסטוב, מירקו איבניץ', ברונו דוארטה.

מחצית ראשונה:

שחקני הקבוצות ביציאה אל כר הדשא (IMAGO)

דקה 6: אקס הפועל תל אביב, לואיזו, עבר בדריבל נהדר את השומרים שלו באגף הימין וניסה להעביר כדור רוחב לעברו של מירקו איבניץ', אך קפטן הכוכב האדום איחר במעט ולא הצליח להגיע לכדור.

דקה 14: מוחמד אבו פאני הגיע לכדור על סף הרחבה, השתלט עליו בנגיעה נהדרת ושיחרר בעיטה חזקה ומדויקת לעבר הפינה השמאלית התחתונה, אך שוער לארן, רוהאן פרגוסון, זינק נהדר והדף את הכדור החוצה.

שון גרהאם מול סאול יאונג-וו (IMAGO)

רוהאן פרגוסון מציל את הבעיטה המסוכנת של אבו פאני (IMAGO)

שון גרהאם מנגד ללואיזוס לואיזו (IMAGO)

דקה 26, שער! 0:1 לכוכב האדום: השופט עצר את המשחק, ניגש לבדוק את האירוע במערכת ה-VAR ופסק על כדור עונשין מ-11 מטרים. ברונו דוארטה ניגש לנקודה הלבינה, שיחרר בעיטה נהדרת ושטוחה לפינה הימנית התחתונה של השער.