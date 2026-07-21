דקה 12: מכבי חיפה - הפועל כפ"ס 0:0

משחק הכנה: אחרי מחנה האימונים, ניסוי כלים נוסף לקראת פתיחת העונה עבור הקבוצה של ברק בכר, כשגם שחקניו של ויזינגר ממשיכים בהכנות לעונה החדשה

בשעה זו מכבי חיפה ממשיכה את הכנותיה לקראת פתיחת עונת 2026/27, כשהיא פוגשת את הפועל כפר סבא למשחק אימון. אחרי מחנה האימונים שקיימה, הקבוצה של ברק בכר ממשיכה לגבש את הסגל ואת ההרכב לקראת פתיחת המשחקים הרשמיים.

הירוקים מגיעים להתמודדות לאחר שסיימו את מחנה האימונים, כשבצוות המקצועי ממשיכים לנצל את משחקי ההכנה כדי לבחון שחקנים, לתרגל מערכים ולחלק עומסים לקראת פתיחת העונה. במועדון מקווים לראות שיפור נוסף ביכולת ובתיאום בין השחקנים לקראת האתגרים שמחכים להם בהמשך העונה.

מנגד, הפועל כפר סבא ממשיכה גם היא את ההכנות לעונה החדשה בליגה הלאומית. עבור הקבוצה מדובר במשחק הכנה חשוב שיאפשר לצוות המקצועי לבחון את הסגל, לשלב את שחקני הרכש ולהמשיך בגיבוש הקבוצה לקראת פתיחת העונה.

עבור שתי הקבוצות מדובר במשחק אימון נוסף ללא נקודות על הכף, אך כזה שמהווה הזדמנות להמשיך את ההכנות, לבחון הרכבים שונים ולהעניק דקות משחק לשחקנים רבים לקראת פתיחת העונה הרשמית.

מחצית ראשונה:

הרכב מכבי חיפה: שריף כיוף, נועם שטייפמן, פדראו, שון גולדברג, זוהר זסנו, ירין לוי, איתן אזולאי, יאיר מרדכי, קנג’י חורה, סדריק דון, אדם גרימברג.

הרכב הפועל כפר סבא: בנג’מין מצ’יני, הדר פוקס, יובל בן חמו, אופק פרץ, שראל כהן, ניב פליטר, עדי צור, רוי הראל, רוי בוגנים, ניב וקנין ונהוראי יפרח.

דקה 8: איתן אוזלאי בחן את מצ’יני, אך השוער של כפ”ס קלט את הכדור.