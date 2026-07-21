"משחק קשה מול קבוצה בכושר", קאנגווה צפוי לפתוח

בשלב זה קשר ב"ש שבדרך לא.א.ק אתונה אמור לעלות ב-11 ב-22:00 מול ויקינגור. קוז'וק לא ערך תרגול הרכב מלא כי האיסלנדים שלחו מרגלים לאימון המסכם

אחרי ההפסד למכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים, הפועל באר שבע תעלה הערב (שלישי, 22:00) למשחק החוץ מול ויקינגור רייקיאוויק במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. האלופה הישראלית רוצה לפתוח את הקמפיין ברגל ימין ולהשיג תוצאה טובה לקראת משחק הגומלין, בצל עזיבתו המסתמנת של קינגס קאנגווה.

"כולם מבינים את חשיבות המשחק", אמרו בבירת הנגב, "כל עיסוק אחר הוא חוטא למטרה לשמה התכנסנו. הסיפור עם קינגס (קאנגווה) הוא הדבר האחרון שרצינו שיקרה, אבל יש פה שחקנים מקצוענים שלא יתנו לזה להשפיע. הולך להיות לנו משחק קשה נגד קבוצה שנמצאת בכושר".

רן קוז'וק ושחקניו השלימו אמש את ההכנות באצטדיון שבו ייערך המשחק. המאמן לא ערך תרגול הרכב מלא והסתפק במשחקונים ובתרגילים שונים, בין היתר כדי שלא לחשוף את תוכניותיו לאיסלנדים, ששלחו כמה נציגים בהסוואה כדי לרגל. האימון גם אפשר לשחקנים להמשיך להסתגל למשטח הדשא הסינטטי, שנחשב לאיכותי יחסית, ולתנאי מזג האוויר הקרירים שמאפיינים את איסלנד.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

העיסוק בקאנגווה – אחרי המשחק

בימים האחרונים עיקר תשומת הלב סביב המועדון הופנתה לעתידו של קאנגווה, שנמצא על סף מעבר לא.א.ק אתונה. למרות הדיווחים וההתפתחויות, בבאר שבע ניסו לשמור על שקט ולהתמקד אך ורק במשחק, כשהמסר במועדון הוא שכל העיסוק בהעברה יידחה עד לאחר ההתמודדות. יחד עם זאת, עד הערב הכל יכול להיות.

במידה והדברים יישארו כמו שהם, קאנגווה צפוי לפתוח בקישור לצד לוקאס ונטורה ואליאל פרץ. במרכז ההגנה ג'יבריל דיופ אמור לקבל את המקום בהרכב, בעוד מוחמד אבו רומי צפוי לפתוח באחד האגפים. מלבד השינויים הללו, קוז'וק לא צפוי לבצע שינויים רבים ביחס להרכב שפתח במשחק האחרון.

קינגס קאנגוואה בדרך ליוון?

במקביל להכנות למשחק, בבאר שבע כבר יודעים שהמשך הדרך באירופה צפוי להיות מאתגר במיוחד. ההגרלות שנערכו אתמול זימנו לקבוצה יריבות חזקות בכל אחד מהתרחישים, אך במועדון מבהירים שהמחשבות על הסיבוב הבא ימתינו. "אנחנו מתעסקים רק בוויקינגור. המטרה היא לעבור את המשוכה הזאת, ורק אחר כך נסתכל קדימה", אמרו במועדון.