מחצית: ויקינגור ריקיאוויק - הפועל ב"ש 0:0

מוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שני: אחרי פתיחה רעה של אלופת המדינה, שהזכירה את אלוף האלופים, היא התעשתה אך עדיין לא מצליחה לייצר מצבים מסוכנים

הפועל באר שבע פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה לעונת 2026/27, כשהיא מתארחת אצל ויקינגור רייקיאוויק במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה מקווה להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין בשבוע הבא ולעשות צעד ראשון בדרך לסיבוב השלישי.

הקבוצה מבירת הנגב מגיעה להתמודדות אחרי ההפסד למכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים, אך במועדון יודעים שהמטרה המרכזית של פתיחת העונה היא הצלחה בזירה האירופית. החבורה של רן קוז'וק רוצה להשיג תוצאה שתעניק לה יתרון משמעותי לקראת הגומלין, אך תיאלץ להסתדר ללא ז'ואאו ויקטור, שסובל מקרע חלקי בשריר וצפוי להיעדר בין חודש לחודש וחצי.

ויקינגור, אלופת איסלנד, כבר נכנסה לקצב משחקים אירופי לאחר שעברה בסיבוב הראשון את גיור ההונגרית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים. הקבוצה נהנית גם מהעובדה שעונת הליגה המקומית נמצאת בעיצומה, ובסגל שלה בולטים גילפי סיגורדסון וניקולאי האנסן. האיסלנדים הפסידו רק פעם אחת בשמונת משחקי הבית האחרונים שלהם בכל המסגרות וינסו לנצל את יתרון הביתיות כדי להגיע עם יתרון לגומלין.

זה יהיה המפגש הראשון אי פעם בין שני המועדונים. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, שם כבר מחכה המנצחת בין הכוכב האדום בלגרד של מוחמד אבו פאני ללארן מצפון אירלנד. במקרה של הדחה, אחת הקבוצות תנשור למוקדמות הליגה האירופית.