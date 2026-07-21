"ארגנטינה שיחקה כמו שק של ח**, איום ונורא"

נוויל בביקורת חריפה על התצוגה של האלביסלסטה בגמר המונדיאל: "אם משהו נראה כמו ח** ומריח כמו ח** - זה ח**. בלעדי מסי, הם לא היו מתקרבים לגמר"

ההפסד של נבחרת ארגנטינה 1:0 לספרד בגמר המונדיאל עדיין מכה גלים, והמבקרים באנגליה ממש לא מרחמים. שחקן העבר והפרשן בהווה, גארי נוויל, ביקר בחריפות את התצוגה של האלביסלסטה בגמר בניו ג'רזי, שבו ארגנטינה לא איימה אפילו פעם אחת למסגרת עד לשלבים המאוחרים של ההארכה, לפני שנכנעה לשער המכריע של פראן טורס בדקה ה-106.

במהלך הפודקאסט "Stick to Football", נוויל לא עידן את דבריו והציג ניתוח בוטה במיוחד: "הם שיחקו איום ונורא, בואו נהיה ברורים. אם משהו נראה כמו ח** ומריח כמו ח** – זה ח**. מה שראינו בגמר זו תצוגה עלובה. הם נשארו במשחק בזכות משחק הגנה קשוח, אבל הם שיחקו כמו שק של ח**".

"בלי מסי, הם אפילו לא היו מתקרבים לגמר"

נוויל המשיך וטען כי אלמלא היכולת הבלתי נתפסת של ליאו מסי, שהבקיע שמונה שערים לאורך הטורניר והוביל את נבחרתו עד למעמד הגמר, ארגנטינה לא הייתה מגיעה בשום אופן לשלב הזה.

גארי נוויל (IMAGO)

"יש להם כימיה מטורפת ותחרותיות אכזרית שדוחפות אותם קדימה, ויש להם שחקן מטורף מקדימה שלוקח אותם מעבר לקו הסיום”, אמר נוויל, “אמרתי את זה עוד בטורניר הקודם – בלעדיו, זו נבחרת שהייתה מתקשה להגיע בכלל לשלבים האלה".

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שחקן עבר אנגלי נוסף, איאן רייט, שיתף ברגשות המעורבים שלו מהגמר הסוער: "אני שמח שארגנטינה לא זכתה, אבל היה לי עצוב לראות את מסי בוכה ככה. ראו כמה זה היה חשוב לו, אבל מגיע לספרד, הנבחרת הטובה יותר ניצחה".