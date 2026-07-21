הסכומים נחשפו: כך ירוויחו המועדונים מהמונדיאל

פיפ"א תחלק 355 מיליון דולר במסגרת תוכנית התגמול למועדונים, כשמנצ'סטר סיטי צפויה להכניס את הסכום הגבוה ביותר. וגם: מי עוד ירוויח בענק הפעם?

לצד המונדיאל הגדול בהיסטוריה, שבו השתתפו לראשונה 48 נבחרות, גם הסכומים שפיפ"א תחלק למועדונים ששחררו שחקנים יהיו הגבוהים אי פעם. תוכנית התגמול למועדונים של ההתאחדות העולמית תעמוד הפעם על 355 מיליון דולר, עלייה של כ-70% לעומת 209 מיליון הדולרים שחולקו אחרי כל אחד משני הטורנירים הקודמים, ברוסיה ב-2018 ובקטאר ב-2022.

לפי החישובים, מנצ'סטר סיטי צפויה להוביל את רשימת המרוויחות בפעם השלישית ברציפות ולקבל כ-4.4 מיליון דולר. עם זאת, מדובר בשלב זה בהערכה בלבד, שכן פיפ"א עדיין צריכה לבדוק את רשימות השחקנים, מועדי השחרור והמעברים שבוצעו במהלך הטורניר.

מתוך הסכום הכולל, 250 מיליון דולר יוקצו עבור השחקנים שהשתתפו בטורניר הגמר, בעוד 100 מיליון דולר נוספים יחולקו בעקבות הופעות בסגלי המשחקים במוקדמות. חמשת המיליונים הנותרים, או הסכום שיישאר לאחר כיסוי העלויות המנהליות של התוכנית, יופנו לטובת כדורגל המועדונים.

סיטי ראשונה, אנגליה מעל כל היתר

התשלום עבור טורניר הגמר מחושב לפי מספר הימים שבהם כל שחקן שהה עם נבחרתו, החל ממועד השחרור המחייב ב-25 במאי ועד ליום שלאחר משחקה האחרון במונדיאל. כל מועדון זכאי לכ-5,000 דולר עבור כל יום של כל שחקן.

רודרי במדי מנצס'טר סיטי (רויטרס)

סיטי נהנתה מכך ששישה משחקניה הגיעו לסוף השבוע האחרון של הטורניר. ריאן שרקי, מארק גהי, ניקו או'ריילי, ג'ון סטונס וג'יימס טראפורד נכחו במשחק על המקום השלישי בין צרפת לאנגליה, בעוד רודרי פתח בגמר וסייע לספרד לנצח 0:1 את ארגנטינה.

ברצלונה, שסיימה שנייה ברשימת המרוויחות גם לפני ארבע שנים, צפויה לתפוס שוב את המקום השני. ארסנל היא הקבוצה האנגלית הקרובה ביותר לסיטי, אך צפויה לקבל יותר ממיליון דולר פחות ממנה, בין היתר בשל השתתפותה בגמר ליגת האלופות ב-30 במאי.

הגמר האירופי נערך חמישה ימים לאחר מועד השחרור המקורי לנבחרות. הקבוצות שהשתתפו בגמר הורשו לשחרר את שחקניהן בשלב מאוחר יותר, אך הדבר הפחית את מספר הימים שעליהם קיבלו תשלום. לפי ההערכה, ארסנל הייתה מכניסה כמעט חצי מיליון דולר נוספים אלמלא הגיעה למשחק היוקרתי.

לא רק מועדוני הצמרת האנגליים נמצאים גבוה ברשימה. קריסטל פאלאס שלחה 12 שחקנים למונדיאל וצפויה לקבל כ-2.7 מיליון דולר, הסכום השלישי בגובהו מבין קבוצות הפרמייר ליג. סנדרלנד, ששחקניה כבשו שמונה שערים בטורניר – נתון שרק ארבעה מועדונים עברו – מדורגת שישית באנגליה ו-13 בעולם עם כ-2.2 מיליון דולר.

סאקה ומדואקה, הצמד מארסנל מאכזב (IMAGO)

שחקני הפרמייר ליג היוו כ-13% מכלל 1,248 המשתתפים במונדיאל, יותר מכל ליגה אחרת. בהתאם לכך, קבוצות הליגה האנגלית צפויות לקבל יחד כ-34.2 מיליון דולר, כמעט פי שניים מהבונדסליגה שבמקום השני עם כ-18.8 מיליון.

למרות הסכומים, במועדוני הענק מדובר בהכנסה קטנה ביחס לעלויות החזקת השחקנים. 4.4 מיליון הדולרים של סיטי מתגמדים מול חשבון שכר שהוערך בכ-608 מיליון דולר בעונת 2024/25. כבר ב-2018 מצא מגזין The Economist כי המועדונים הגדולים קיבלו במסגרת התוכנית סכומים הנמוכים משמעותית מהעלות הכרוכה בהעסקת השחקנים בזמן שהותם במונדיאל.

החידוש הגדול: תגמול גם על המוקדמות

בפעם הראשונה, פיפ"א לא תתגמל רק מועדונים ששחקניהם הופיעו בטורניר הגמר. גם כל שחקן שנכלל בסגל למשחק באחד מ-905 משחקי המוקדמות יזכה את המועדון שלו בתשלום, ללא קשר למספר הדקות ששיחק.

בנוסף, המועדונים של שחקנים שנכללו בסגלי שלוש המארחות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו – בעשרת משחקי הידידות שקיימו לפני המונדיאל, יקבלו גם הם כסף. בסך הכול מדובר ב-42,320 הקצאות נפרדות עבור המשחקים שקדמו לטורניר, כאשר 100 מיליון הדולרים מייצגים סכום של כ-2,362 דולר לשחקן בכל משחק.

בשל היקף הנתונים ומגבלות המידע הזמין, ב-The Athletic לא הצליחו להעריך באופן אמין כיצד יחולק הסכום הזה. הוא גם לא נכלל בחישוב שלפיו סיטי תכניס 4.4 מיליון דולר, המתייחס רק ל-250 מיליון הדולרים של טורניר הגמר.

אנתוני גורדון (רויטרס)

גם החישובים עבור המונדיאל עצמו אינם בהכרח מדויקים לחלוטין. אחת הסיבות היא שחקנים שעברו בין מועדונים במהלך הטורניר. אנתוני גורדון, לדוגמה, השלים מעבר מניוקאסל לברצלונה שהוכרז ב-29 במאי, פחות משבוע לאחר מועד השחרור לנבחרות, ולכן שתי הקבוצות עשויות להיות זכאיות לחלק מהתשלום.

מקרה נוסף הוא של שחקנים שנכללו תחילה בסגל אך הוחלפו בשל פציעה. יוריין טימבר מארסנל הוחלף בסגל הולנד על ידי לוטשרל חירטרוידה מלייפציג. גם המועדון של השחקן שהוחלף וגם זה של מחליפו עשויים לקבל כסף, בהתאם לתאריכים המדויקים שבהם בוצע השינוי.

המועדונים יוכלו לבחון את הרשימות המקדימות של פיפ"א עד 10 בספטמבר, ולאחר מכן ההתאחדויות הלאומיות יצטרכו להשלים את הבדיקות עד 31 באוקטובר. רק לאחר שפיפ"א תערוך בדיקה נוספת ותגבש את הנתונים הסופיים, הכספים יועברו בפועל.

אירופה עדיין שולטת, אך חלקה הצטמצם

מועדונים המשתייכים לאופ"א קיבלו 76% מהסכומים שחולקו אחרי מונדיאל 2018 ומונדיאל 2022. הפעם הם צפויים לקבל כ-70% מתוך 250 מיליון הדולרים המוקצים לטורניר הגמר – עדיין הרבה יותר מכל יבשת אחרת, אך פחות מבעבר.

הירידה נובעת במידה רבה מהרחבת המונדיאל ל-48 נבחרות. מבין 16 הנבחרות שנוספו לעומת קטאר, רק שלוש הגיעו מאירופה, בעוד 13 הגיעו מיבשות אחרות, כולל חמש נבחרות נוספות מאפריקה. כתוצאה מכך, יותר מועדונים מחוץ ליבשת קיבלו ייצוג בטורניר.

ליאו מסי (IMAGO)

לפי החישוב, 451 מועדונים צפויים לקבל תשלום בעקבות המונדיאל, לעומת 440 ב-2022. מתוכם, 175 משתייכים להתאחדויות שאינן אופ"א, כאשר ההתאחדות האסייתית מובילה עם 73 מועדונים. המספרים צפויים לגדול לאחר שתושלם גם חלוקת 100 מיליון הדולרים עבור המוקדמות.

לפי הערכה נוספת, כ-149 מיליון דולר מתוך 250 מיליון הדולרים של טורניר הגמר יתחלקו בין מאות מועדונים מ-100 ליגות ברחבי העולם. כך, אף שהמועדונים העשירים מושכים אליהם את הסכומים הגבוהים ביותר, הכסף מגיע גם לקבוצות קטנות שעבורן הוא עשוי להיות משמעותי במיוחד.

אחת הדוגמאות היא בריינטרי טאון, שמשחקת בליגה השישית באנגליה וסבלה לאחרונה מקשיים כלכליים ואף הוטל עליה איסור העברות. הכללתו של הבלם בן ה-36 טומי סמית' בסגל ניו זילנד צפויה להכניס לה כ-171 אלף דולר – סכום שעשוי לספק למועדון הקטן סיוע כלכלי חשוב.