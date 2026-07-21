רשמית: עומרי גלזר חתם לשלוש שנים במכבי חיפה

הירוקים הודיעו על חזרתו של השוער: "תמיד הרגשתי שיש לי עוד פרק לכתוב כאן". רפאלוב: "מהבכירים בישראל". וגם: שכרו בכרמל וכמה תקבל הכוכב האדום?

אחרי סחבת ארוכה בסאגת חילופי השוערים במכבי חיפה, עומרי גלזר נחת בישראל והיום הצטרפותו לשורות הקבוצה הפכה לרשמית, כאשר הירוקים הודיעו על החתמתו לשלוש השנים הבאות תמורת סכום של 400 אלף אירו לעונה.

השוער בן ה-30 כידוע יחזור לקדנציה שנייה במדים הירוקים, כאשר הוא עבר את הבדיקות הרפואיות השגרתיות וכעת מצטרף באופן מיידי לסגל של ברק בכר, כשהכוכב האדום תקבל עבורו כ-250 אלף אירו דמי העברה.

כזכור, השוער חוזר לישראל אחרי שלוש שנים במדי הכוכב האדום, ויתאחד למעשה לקדנציה שלישית עם ברק בכר, אותו אימן בפעם הראשונה במדי הירוקים ולאחר מכן במדי האלופה הסרבית, כשגלזר נשאר שם גם לאחר עזיבתו של המאמן.

עומרי גלזר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“תמיד הרגשתי שיש לי עוד פרק לכתוב כאן”

לאחר החתימה אמר לאתר הרשמי של הירוקים: מאושר לחזור למקום שבו הכול התחיל. תמיד הרגשתי שיש לי עוד פרק לכתוב כאן, והיום אני שמח לחזור ולסגור מעגל. אני נרגש ללבוש שוב את החולצה הירוקה, לחזור לסמי עופר, לפגוש את הקהל הירוק, ולתת הכול בכל אימון ובכל משחק למען המועדון. יאללה מכבי".

המנהל המקצועי, ליאור רפאלוב, הוסיף: "שמחים על ההצטרפות של עומרי, המגיע כשוער מהבכירים בישראל, עם ניסיון עשיר בארץ ובאירופה, לאחר שהתפתח וצבר ניסיון רב מאז הקדנציה הקודמת שלו במועדון. מעבר ליכולות המקצועיות הגבוהות, הוא מביא איתו אישיות חזקה, מנהיגות ונוכחות חיובית בחדר ההלבשה. אנחנו שמחים מאוד על חזרתו למכבי חיפה, מאמינים שיתרום רבות לקבוצה ומאחלים לו הצלחה רבה במדים הירוקים".

עוד לפני הכוכב, שיחק גלזר בהפועל באר שבע והפך שם לאחד השוערים הבולטים בכדורגל הישראלי, כשגם הביא במו ידיו את גביע המדינה לאדומים מהנגב בעונת 2021/22 אחרי שהדף לא פחות משלוש בעיטות מרגלי שחקנים של קבוצתו החדשה-ישנה, מכבי חיפה.