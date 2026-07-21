זה היחס ב-Winner לניצחון של הפועל באר שבע

הדרומיים מתחילים את דרכם באירופה, יקוו להשיג מקדמה בסיבוב השני במוקדמות האלופות ב-22:00 מול ויקינגור וקיבלו יחס של 2.40 לניצחון ו-2.30 להפסד

זהו זה, המונדיאל מאחורינו אחרי שראינו את המשחק האחרון לפני יומיים וכעת העונה החדשה מתחילה ולאחר אלוף האלופים ומשחק האירופאיות, הקבוצות הישראליות מתחילות את דרכן באירופה. היום (שלישי, 22:00) הפועל באר שבע תשחק במשחק הראשון במסגרת הסיבוב השני במוקדמות ליגת האלופות מול ויקינגור רקיאוויק ותקווה להשיג מקדמה.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

הדרומיים של רן קוז’וק מגיעים אחרי אכזבה מאלוף האלופים, אך הם לא רוצים שזה ישפיע עליהם ומקווים להשיג ניצחון בחוץ, כאשר היחסים לקבוצות די שווים ואין שום פייבוריטית. אם ב”ש תנצח, תזכו ליחס של פי 2.40, כשאם האיסלנדים ינצחו, תקבלו יחס של פי 2.30, ואילו המשחק ייגמר ללא הכרעה, המהמרים יזכו ליחס של פי 3.15.

בנוסף, ב’ווינר’ עשו גם מצ’אפ שערים בין השחקנים שהם כוכבי הקבוצה. מצד אחד, קינגס קאנגווה, שעשוי עוד לעזוב את ב”ש בהמשך, ובצד השני גילפי סיגורדסון. אם תסמנו ותפגעו ששחקן ב”ש יכבוש יותר, תזכו ליחס של פי 3.60, אם האיסלנדי יבקיע יותר, תזכו ליחס של פי 3.30. ואילו הם יכבשו כמות זהה, תזכו ליחס של פי 1.50.