"אהפוך לטאקר": גרין התבדח על הצטרפות לברון

חרושת השמעות סביב האפשרות שג'יימס יצטרף לגולדן סטייט ממשיכה. כוכב הקבוצה נשאל מי ינהל את ההתקפה אם זה יקרה וענה בבדיחה שישנה את סגנון המשחק

דריימונד גרין ממשיך לתדלק את חרושת השמועות סביב האפשרות שלברון ג'יימס יצטרף לגולדן סטייט ווריורס, והפעם עשה זאת עם לא מעט הומור. כוכב הווריורס נשאל ברשת Threads מי יהיה זה שינהל את ההתקפה במקרה שלברון אכן ינחת בקבוצה, והשיב בצורה משעשעת.

אחד האוהדים שאל את גרין האם הוא, סטף קרי או לברון יהיו אלה שיובילו את ההתקפה של גולדן סטייט במקרה של מעבר אפשרי של "המלך". גרין לא היסס והשיב: "לברון. אני אהפוך לפי ג'יי טאקר, קלע השלשות הכי טוב בעולם".

זו אינה הפעם הראשונה שבה גרין מחמיא לטאקר בצורה מוגזמת. כבר בשנת 2020, לאחר סדרת הפלייאוף מול יוסטון, טען כי טאקר הוא "אולי קלעי השלשות הטוב ביותר בתולדות ה-NBA". בפועל, הנתונים מספרים סיפור מעט שונה, כאשר סטף קרי, קליי תומפסון ושחקנים נוספים הציגו לאורך השנים אחוזי קליעה טובים יותר מחוץ לקשת.

עם זאת, לטאקר יש נתון ייחודי שמסביר את המוניטין שלו. לפי נתוני Second Spectrum, הוא קלע 704 שלשות מהפינה ב-12 העונות האחרונות, יותר מכל שחקן אחר ב-NBA בתקופה הזו. את עיקר המספרים רשם בתקופתו ביוסטון, אז הוביל את הליגה בשלשות מהפינה במשך שלוש עונות רצופות, כשהוא עומד על 36.6 אחוזי קליעה לשלוש בקריירה ו-38.4 אחוזים בזריקות מהפינה.