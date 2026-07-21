"אנשים חיכו לנפילה שלנו, המציאו קונספירציות"

דה פול בפוסט חריף אחרי ההפסד בגמר המונדיאל: "החיוכים שלנו מפריעים להם, הדרך שלנו מעצבנת אותם. זה יכאב עוד זמן רב, גאה מתמיד להיות ארגנטינאי"

קצת יותר מ-24 שעות לאחר ההפסד הכואב של נבחרת ארגנטינה לספרד בגמר מונדיאל 2026 (1:0), רודריגו דה פול שובר שתיקה. בפוסט נחרץ וסוער בחשבון האינסטגרם שלו, יצא הקשר נגד המבקרים הרבים שערערו על הדרך של האלביסלסטה, ובמקביל שיתף בתחושת הכאב העמוקה על האובדן של תואר אלוף העולם.

דה פול לא חסך במילים והפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי כלי תקשורת בינלאומיים, שחקנים ואנשי כדורגל שטענו לאורך הטורניר כולו כי ארגנטינה נהנית משיפוט מועדף: "היום אני רואה כמה אנשים חיכו לנפילה הזו", כתב הקשר, "הם המציאו קונספירציות חסרות שחר לאורך כל גביע העולם רק כדי להרגיע את הכאב שלהם על כך שלא חוו את מה שכל הארגנטינאים חוו. החיוכים שלנו מפריעים להם, הדרך שלנו מעצבנת אותם. אבל זה רק הוכיח שהתשוקה והאהבה לחולצה הזו יכולות לנצח הכל".

"הכאב הגדול ביותר - שלא החזרנו את הגביע הביתה"

לצד המתקפה החריפה, דה פול הציג גם את הצד השבור והרגשי של חדר ההלבשה הארגנטינאי לאחר האכזבה הגדולה בגמר: "הכאב הכי גדול שלי הוא שלא יכולנו להביא שוב את גביע העולם למדינה שלנו. אם יש מישהו שהיה מגיע לו לחוות את ההרגשה הזו שוב, זה אתם, האוהדים.

דה פול ומסי (IMAGO)

"ככל שחולפות השעות, אנחנו מבינים שהחיבור שלכם לנבחרת הזו הוא הרבה מעבר לצלחת או גביע, וזה מה שאני נאחז בו כדי לעבור את הלחץ והרגע הזה. זה יכאב עוד זמן רב, אבל היום יותר מתמיד אני גאה להיות ארגנטינאי".

בפעם השנייה בתולדותיה: ספרד אלופת העולם!

את הטקסט הנוקב ליווה דה פול בשלוש תמונות עוצמתיות: תמונה שלו מגבו, עוטה את מדליית הכסף ומביט לעבר היציע העמוס באוהדי ארגנטינה; תמונת חגיגה קבוצתית מול הקהל באצטדיון בקנזס סיטי לאחר הניצחון על שווייץ ברבע הגמר; ותמונה של שחקני הנבחרת מתחבקים לאחר אחד מ-19 השערים שכבשה הנבחרת במהלך הטורניר.