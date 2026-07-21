תקציב בני סכנין בסך 20 מיליון שקלים אושר בבקרה

רגע לפני פתיחת העונה, המועדון הודיע כי התקבל התקציב וינסה להתחזק בהגנה ובהתקפה: "לא נחסוך כל מאמץ כדי לבנות קבוצה שתוכל להתחרות העונה"

בבני סכנין עברו שינוי משמעותי בקיץ האחרון, כאשר היו"ר מוחמד אבו יונס עזב את תפקידו ואת מקומו תפס חאלד דוכי. במועדון מנסים תוך כדי תנועה להתנהל בכל המישורים, כולל העברת תקציב הקבוצה בבקרה התקציבית וניסיון להרכיב סגל ראוי, שלפחות בשלב זה עדיין רחוק מלהיות מושלם.

בהודעת המועדון נמסר: “אנו שמחים להודיע כי התקבל תקציב המועדון על ידי הבקרה התקציבית, בסך של כ-20 מיליון שקל. הדבר מעניק למועדון אישור לשתף את כל השחקנים החל ממשחקי גביע הטוטו, ומאפשר לנו להשלים את תהליך חיזוק הקבוצה באמצעות צירוף מספר שחקנים נוספים, בעיקר בעמדות ההגנה וההתקפה, במטרה להוסיף איכות וערך מקצועי לסגל.

“העבודה נמשכת במלוא המרץ ואנו מקווים להשלים בקרוב את צירופם של השחקנים המתאימים ביותר. אנו מבטיחים שהנהלת המועדון לא תחסוך כל מאמץ כדי לבנות קבוצה שתוכל להתחרות ולהגשים את שאיפות האוהדים. כל ההחלטות מתקבלות מתוך ראיית טובת המועדון בטווח הקצר והארוך. אנו מקווים שהעונה הקרובה תהיה עונה של הצלחות והישגים”.