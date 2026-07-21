אחרי ניתוח קוסמטי: המראה החדש של ויניסיוס

תתחילו להתרגל: הכוכב עבר פרוצדורה באיזור הסנטר ששינתה את המראה של פניו, בברזיל דווח שהוא בחר לעשות את זה אחרי ביקורות שספג במהלך המונדיאל

בשבועות האחרונים ויניסיוס ג'וניור הוביל את נבחרת ברזיל במונדיאל שהיה אכזבה מבחינתה, ואחרי החופשה פניו יהיו לקראת העונה הקרובה בריאל מדריד – ובמראה חדש. הסיבה: הכוכב עבר פרוצדורה של "פיסול ועיצוב סנטר" (הרמוניזציה של הפנים), וכעת הוא נראה כמעט כמו אדם אחר לגמרי.

על פי דיווח בברזיל, ויניסיוס הכוכב עבר את הטיפול במרפאה בעיר גויאניה שבמדינה, תחת ידיו של דרמטולוג ברזילאי מוכר. הפרוצדורה כללה שימוש בחומרי מילוי מיוחדים כדי לעצב מחדש את קווי המתאר של הפנים ולהעניק מראה חד ומוגדר יותר. נראה כי ויניסיוס בחר לבצע את השינוי בסנטר דווקא לאחר לא מעט ביקורת ותגובות ברשתות החברתיות שליוו אותו במהלך טורניר גביע העולם, כך לפחות על פי הדיווח.

התמונות כבר מציפות את הרשת

השינוי הדרמטי במראה של השחקן נחשף ביממה האחרונה במספר תמונות שהעלו מקורביו. אחת התמונות הבולטות פורסמה על ידי זוגתו, וירג'יניה פונסקה, שהעלתה פוסט מתוך מכון הכושר החדש שלה, בו השניים מצולמים יחד ומציגים קאמבק זוגי לאחר שנפרדו רגע לפני המונדיאל.

ויניסיוס במהלך המונדיאל (רדאד ג'בארה)

תמונה נוספת שהכתה גלים הועלתה על ידי אחד מחבריו של השחקן, שתיעד את ויניסיוס מהפרופיל בזמן שהיה עסוק בחתימה על חולצה של ריאל מדריד. כל מי שעוקב מקרוב אחר הברזילאי לא יכול היה להתעלם מההבדל הבולט בקו הלסת והסנטר שלו.

לא ברור אם מדובר במהלכים שמתוכננים מראש או בהחלטה של רגע בעקבות ההדחה מהמונדיאל, אך מבחינת הביטחון העצמי שלו - נראה שויניסיוס מרוצה מאוד מהתוצאה החדשה.