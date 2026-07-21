ברצלונה צפויה להכריז היום רשמית על אדיימי

חזרת לאפורטה מארה"ב תיתן את האות לגל החלטות במועדון: הקיצוני יצטרף רשמית, הסגל ידולל כולל עזיבת טר שטגן לאייאקס וגם הגברת המאמצים על אלברס

לאחר ששהה בימים האחרונים בארצות הברית כדי לתמוך בשחקני ברצלונה במונדיאל, ז’ואן לאפורטה ינחת הבוקר (שלישי) בקטלוניה במה שצפוי לתת את האות לגל של החלטות רשמיות והכרעות מהירות בחלון ההעברות. אחת מהן אמורה להיות ההודעה הרשמית על הרכש השני של הבלאוגרנה הקיץ: קארים אדיימי.

הקיצוני הגרמני שנחת בברצלונה עוד ביום רביעי שעבר ואף עבר את הבדיקות הרפואיות ביום חמישי, המתין בסבלנות להשלמת הפרטים. לאחר ההכרזה, אדיימי יוצג רשמית ויצטרף מיידית לאימונים תחת האנזי פליק - המאמן שהעניק לו את הופעת הבכורה בנבחרת גרמניה והיה נלהב לגבי צירופו מהרגע הראשון ששמו עלה על הפרק.

פרטי ההסכם מול דורטמונד

הסיכום בין ברצלונה לבורוסיה דורטמונד סגור לחלוטין מזה מספר ימים. הקטלונים ישלמו עבור אדיימי 22 מיליון אירו במזומן, לצד שבעה מיליון נוספים במשתנים התלויים בהישגים קבוצתיים ובמספר הופעות. בנוסף, הגרמנים יחזיקו ב-20% מרווחי מכירה עתידית. אדיימי עצמו יחתום לחמש עונות במועדון, עם שכר שנע סביב כשישה מיליון אירו ברוטו לעונה.

האנזי פליק (IMAGO)

במקביל לגעת אדיימי, חזרתם של לאפורטה והמנהל הספורטיבי דקו צפויה להאיץ גם את עזיבתו של מארק אנדרה טר שטגן. השוער הגרמני, שממשיך בינתיים להתאמן תחת פליק, יעבור בהשאלה לאייאקס. ההסכם בין ברצלונה להולנדים סגור לגמרי, כאשר בארסה צפויה לממן את מרבית שכרו.

המטרות הבאות: חלוץ מרכזי ודילול הסגל

הנהלת ברצלונה לא עוצרת כאן וכבר מתכננת את הצעדים הבאים. על הפרק עזיבתם האפשרית של שחקנים כמו מארק קסאדו ורוני ברדג'י, לצד הגברת המאמצים להחתמת חלוץ מרכזי. חוליאן אלברס נותר המטרה הבכירה של המועדון, אך לאפורטה כבר שיגר איתות ברור שבארסה לא תמתין לנצח.

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אם אתלטיקו מדריד תמשיך להתבצר בעמדתה ולא תסכים להתגמש במשא ומתן, הקטלונים יפנו מיד לאלטרנטיבה שכבר הוכנה מראש על ידי דקו.