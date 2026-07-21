בלי להתנצל: שחקן ארגנטינה שספג אדום שובר שתיקה

אנצו פרננדס, שהורחק בהפסד של ארגנטינה 1:0 לספרד בגמר המונדיאל, שחרר הצהרה אך עם זאת לא לקח אחריות: "אמשיך לתת הכל למען החולצה של המדינה שלי"

מונדיאל 2026 כבר נמצא מאחורינו עם זכייה היסטורית של נבחרת ספרד שגברה על ארגנטינה 0:1 בתום 120 דקות, כאשר מי ששבר שתיקה הלילה הוא אנצו פרננדס, שספג כרטיס אדום חסר אחריות בתוספת הזמן של המחצית השנייה, ואף לא טרח להתנצל על כך בהודעתו:

ככל שהזמן עובר, אתה מבין שיש משהו הרבה יותר גדול מתוצאה. במשך שנים הנבחרת הזו ייצגה את המדינה שלנו בצורה הטובה ביותר שאפשר. זה מלמד שתחרות היא לא רק ניצחון, אלא לתת הכל למען החולצה ולעולם לא לוותר”.

“להיות חלק מהקבוצה הזו, שתמיד עמדה, התחרתה עד הסוף, והגנה על הצבעים האלה בגאווה, ענווה ומחויבות, זה משהו שתמיד אוקיר. אני רוצה להודות לכל האוהדים הארגנטינאים. תודה לכם שתמיד הייתם שם, שתמכתם בנו בכל משחק, על החיבה שלכם, על התמיכה הבלתי מותנית שלכם, ועל כך שאתם גורמים לנו להרגיש בבית, לא משנה היכן אנחנו נמצאים בעולם. ללבוש את חולצת המדינה שלי זה הכבוד הגדול ביותר בקריירה שלי, ואמשיך לתת את כל מה שיש לי בכל פעם שאקרא להגן עליה”.