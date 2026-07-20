החשש של ריאל התממש: הזוניה הודיע על עזיבה

כוכב הקבוצה וה-MVP של הליגה הספרדית, הודיע לבלאנקוס שיפעיל את סעיף השחרור ל-NBA. הסיבות, מילות הפרידה, והאם יחזור לבסוף לקבוצה אחרת באירופה?

החששות הכבדים של ראשי ריאל מדריד התממשו ברגע האחרון: מריו הזוניה, העוגן ההתקפי והכוכב הכי נוצץ של הבלאנקוס בעונה החולפת, הודיע רשמית למועדון על הפעלת סעיף השחרור שלו ל-NBA, רגע לפני תום הדד-ליין. הפורוורד הקרואטי יכניס אומנם מיליון דולר לקופת המועדון (סכום שחלקו הגדול יכוסה על ידי הקבוצה המחתימה בארה”ב), אך מותיר את אחת הקבוצות המועטרות ביותר באירופה עם בור מקצועי אדיר, ללא כוכבים פנויים בשוק ומעט מאוד זמן לחישוב מסלול מחדש.

סוכן חדש – יעד חדש

הכתובת אמנם הייתה על הקיר עוד מחודש פברואר, אז החליט הזוניה להחליף סוכן ועבר לעבוד עם מישקו רזנאטוביץ’ – צעד שכמעט תמיד מסמן מעבר קרוב. רזנאטוביץ’ עצמו לא הסתיר את כוונותיו והזין את השמועות כבר בעיצומה של העונה כשהצהיר: “אני לא פוסל בכלל אפשרות שהוא יחזור ל-NBA. ההזדמנויות שם אמיתיות בהרבה ממה שחלק מהאוהדים נוטים לחשוב”. הרמזים הפכו לעובדות בשטח, והזוניה מנצל כעת סעיף בחוזה שנחתם ביוני 2024 (אחרי דרמת ענק שבה סיכם בברצלונה, התחרט והאריך חוזה במדריד עד 2029) כדי לצאת לקדנציה שנייה בליגה הטובה בעולם.

המהלומה עבור ריאל מדריד כפולה: מעבר לעובדה שהעונה החולפת הסתיימה כפיאסקו קבוצתי מוחלט ללא אף תואר לראשונה מאז 2011, הזוניה סיפק בה את כדורסל השיא של הקריירה שלו. הוא נבחר ל-MVP של הליגה הספרדית עם ממוצעים אדירים של 17.5 נקודות (מקום שלישי בליגה), 4.9 ריבאונדים ומדד יעילות של 19.1+. גם ביורוליג הוא העמיד מספרים נהדרים של 13.3 נקודות ו-4.0 ריבאונדים למשחק.

סרחיו סקאריולו, העזיבה שלו השפיעה (רויטרס)

חילופי המאמנים שהשפיעו על ההחלטה

אלא שהקרע הלך והעמיק עם חילופי המאמנים במועדון. הזוניה פיתח מערכת יחסים יוצאת דופן עם המאמן היוצא סרג’יו סקאריולו, ולא אהב בלשון המעטה את מינויו של פדרו מרטינס. את תגובתו הציבורית והעוקצנית להגעת המאמן החדש הוא בחר לשתף ברשתות החברתיות כשכתב: “בשלב הזה, אני אמור לכתוב פה פסקאות או פשוט להקליט פוסטים מסיביים בטיקטוק ולירוק אש?”.

לעומת זאת, את פרידתו מסקאריולו ליווה בציטוט מרגש ומלא הערכה שהבהיר בדיוק איפה הלב שלו נמצא: “מאמן, תודה לך. מהיום הראשון יצרת בסביבה שלנו מקצוענות והנחלת תרבות שהיא חובה שאינה ניתנת למשא ומתנה במועדון כמו ריאל מדריד. יש לי את הכבוד המרבי אלייך והערכתי מאוד את המאמץ שלך עם הקבוצה בכל יום מחדש. אני מאחל לך את הטוב ביותר ומקווה שהדרכים שלנו עוד ייפגשו שוב!”.

מריו הזוניה, מה יהיה היעד הבא שלו? (IMAGO)

היום שאחרי הזוניה

כעת, במדריד יצטרכו לפעול במהרה, מעבר ל-NBA אינו מבטיח כי הקרואטי אכן ישחק שם בעונה הבאה, במידה וישתחרר מהחוזה בארה”ב, הוא יהפוך לשחקן חופשי שיוכל לחתום בכל מעצמה אירופית – שכן בחוזהו במדריד לא היה סעיף יורוליג. דובאי כבר לוחצת חזק ברקע, שם המאמן צ’אבי פאסקוואל, שאימן את הזוניה בעבר בברצלונה ושומר איתו על יחסים הדוקים. בינתיים, מדריד תצטרך להחליט אם לשוות את ההצעה של ולנסיה על אלי ג’ון נדיאיה או לחפש מחליף בפרופיל גבוה בהרבה – כמו מיקאל יאנטונן הפיני שנחתך מפנרבחצ’ה, כדי למלא את החלל הענק שאיש המפתח שלה השאיר מאחוריו.