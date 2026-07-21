בספק לחמישי? אסאנטה היה חולה בימים האחרונים

ההולנדי החמיץ את האימונים מאז אלוף האלופים בעקבות וירוס, במכבי ת"א מקווים שיוכל לשחק בחמישי מול שריף טירספול בליגה האירופית. גם בליץ' בספק

מכבי תל אביב מגבירה את הכנותיה לקראת המפגש החשוב ביום חמישי הקרוב מול שריף טירספול במסגרת הליגה האירופית במולדובה, אך בצוות המקצועי יש עדיין עננה קטנה בנוגע למצב הסגל.

הבלם ההולנדי, טייריס אסאנטה, החמיץ את אימוני הקבוצה מאז משחק אלוף האלופים בעקבות וירוס שחטף בימים האחרונים, כאשר כזכור מהמשחק עצמו נעדר בעקבות הרחקה. במועדון הצהוב מקווים כי השחקן שאמור להתאמן היום (שלישי) יתאושש במהרה ויוכל להיכלל בסגל למשחק, אך נכון לעכשיו שיתופו בספק.

בקבוצה עוקבים בדריכות גם אחר מצבו של כריסטיאן בליץ', שעדיין נמצא בספק למפגש. הוא אומנם חזר להתאמן, אך לא השלים אתמול את האימון במלואו. גם לגבי הליו וארלה עדיין לא ברור אם הוא יכול לקבל דקות משחק כבר ביום חמישי. עם הסיטואציה המורכבת הזו תצטרך מכבי ת"א להתמודד מול היריבה במולדובה.

כריסטיאן בליץ' (שחר גרוס)

ייתכן כי המאמן, קני מילר, יצטרך להמשיך עם ההרכב שפתח באלוף האלופים, כאשר בניגוד למשחק הקודם, מי שכן יעמוד לרשותו הוא אושר דוידה, מי שהיה פותח כפי הנראה מול באר שבע אם היה כשיר ב-100%. כעת יהיה מעניין לראות מה יחליט מילר בנושא.