שני שיאים חדשים נקבעו באליפות ישראל באתלטיקה

אליפות ישראל ה-90 התקיימה באצטדיון בגבעת רם עם שיאי צעירים חדשים, כשנועם ממו עשה זאת ב-400 מטר עד גיל 23, וירדן מנטל עשתה זאת בקפיצה במוט

אליפות ישראל ה-90 באתלטיקה התקיימה הערב (שני) באצטדיון גבעת רם בירושלים, שם נקבעו שני שיאי צעירים חדשים. שיא חדש לנועם ממו ב-400 מטר עד גיל 23 ושיא חדש לירדן מנטל בקפיצה במוט עד גיל 23.

ארבעה ימים אחרי ששבר את השיא הישראלי ב-400 מטר עד גיל 23 בתחרות בליאז׳ שבבלגיה עם זמן של 46.78 שניות, נועם ממו עשה זאת שוב וקבע 46.58 שניות כך ששיפר שוב את השיא הלאומי עד גיל 23 וכעת הוא גם מחזיק בתוצאה השנייה בטיבה במרחק זה בכל הזמנים.

בקפיצה במוט, ירדן מנטל בת ה-19 זכתה באליפות ישראל לאחר ששיפרה את שיאה האישי שעמד על 4.15 מטר ועברה רף של 4.16 מטר, כך שקבעה גם שיא ישראלי חדש לבנות עד גיל 20 ועד גיל 23. מנטל אמרה: “אני שמחה שהדברים התחברו לי, אבל אני מרגישה שעדיין לא הצלחתי להראות את כל היכולות שלי”.

בריצת 100 מטר מרסי אפריפה הפכה לראשונה לאלופת ישראל כאשר חצתה את קו הסיום בזמן של 11.72 שניות, וזהו עוד שלב בהתפתחות שלה כאצנית העתיד של ישראל. בהיעדרו של אחיה בלסינג בריצה המקבילה לגברים בגלל פציעה כפי שפורסם ב-ONE, עמנואל אקה ניצח בפעם הראשונה והפך לאלוף ישראל ב-100 מטר.

בריצת 110 משוכות, שגיא למדיאל - שקבע שיא ישראלי חדש לבוגרים במכביה האחרונה עם 13.77 שניות אחרי 19 שנה במקצה הזה - התחרה שוב באותו האצטדיון בדיוק אך לא הצליח לשפר את השיא הלאומי שוב בתוך 15 ימים. למדיאל סיים ראשון והוכתר לאלוף ישראל לאחר שעצר את השעונים על 13.87 שניות.

מי שהפכה לאלופת ישראל בקפיצה לרוחק הייתה רומי טמיר, שעברה מרחק של 6.36 מטר בקפיצה הראשונה אך לא הצליחה לשפר זאת בהמשך. כזכור, רק לאחרונה טמיר קפצה למרחק של 6.48 מטר במשחקי המכביה והתקרבה עד כדי 4 סנטימטרים בלבד מהשיא הלאומי של חנה קנייזבה מיננקו שעומד על 6.52 מטר - והיא עדיין לא עברה את הקופצת האגדית.

בריצת 1,500 מטר הייתה תחרות צמודה עם עקיפות, רבות, כולל במטרים האחרונים, ובסופו של דבר ארבל הנזל ניצח עם 3:48.57 דקות, בהיעדרו של שיאן ישראל הטרי מתן עברי שלא השתתף בתחרות הפעם. בריצה זו לנשים, גם התפתח מאבק מעניין, בסיומו כרואן חלבי קבלאן ניצחה (4:16.45 דקות) את אדוה כהן (4:18.35 דקות).

אסטל ולאנו ניצחה בזריקת דיסקוס עם תוצאה של 56.17 מטר, שמקרבת אותה לאליפות אירופה שתתקיים בברמינגהאם בחודש הבא. יונתן קפיטולניק אכזב בקפיצה לגובה עם 2.18 מטר בלבד, אבל הוא כבר הבטיח את מקומו באליפות אירופה, שם יצטרך להשתפר.