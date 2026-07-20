גוני יזרעאלי ימשיך ברעננה, פורת חתם בנתניה

המאמן ימשיך בשרון וינסה להוביל את הכחולים לצמרת. הפורוורד מצטרף לסגל המתחזק שנבנה אצל היהלומים, ובמקביל עמית סנקר סיכם את תנאיו בקריית גת

עוד יום של החתמות רשמיות בליגה הלאומית. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, גוני יזרעאלי ימשיך כמאמן מכבי רעננה. כזכור, בעונה שעברה המאמן בן ה-45 הגיע לקבוצה מפנינת השרון לאחר שפוטר מהפועל גליל עליון, אך לא הצליח לחלץ את רעננה מעונה מאכזבת בתחתית. כעת הוא ינסה להוביל את הכחולים לצמרת ולמאבק על העלייה לליגת העל.

אליצור נתניה ממשיכה לבנות סגל מרשים וצירפה רשמית את תומר פורת. הפורוורד בן ה־27 (2.01 מ') מגיע לנתניה אחרי עונה מוצלחת במדי עירוני אילת, אותה סיים עם עליית ליגה לליגת העל.

לאורך השנים צבר ניסיון משמעותי בכדורסל הישראלי, כששיחק גם בעירוני נהריה, הפועל עפולה, הפועל באר שבע וקבוצות נוספות. המנהל המקצועי, שי סגלוביץ', אמר: "אנחנו ממשיכים להרכיב לאט לאט קאדר איכותי, ואין ספק שתומר יהיה חלק משמעותי בפאזל שלנו".

תומר פורת (שחר גרוס)

גם בקריית גת נבנית קבוצה מעניינת, ולאחר החתמתם של עידו שבת ויונתן מור, הקבוצה של אייל שולמן הגיעה לסיכום עם עמית סנקר. הגארד, שיחגוג בשבוע הבא יום הולדת 24 (1.90 מ’), גדל בהפועל חולון ובעונה החולפת שיחק באליצור אשקלון, במדיה קלע 6.1 נקודות בממוצע למשחק.