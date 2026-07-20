גיסין פ"ת: הקפטן חזר, הזמר הכובש כבר כאן

קבוצת האוהדים של מכבי פ"ת מתכוננת לקראת עונה חדשה בליגה ב'. הקפטן, יואב יונתן, שנפרד מהקבוצה, שב אליה. הזמר וקבלן העליות של ליגה ג' כבר שם

מ.כ גיסין פ"ת - קבוצת האוהדים, שהוקמה ע"י אוהדי מכבי פ"ת, נערכת לעונת פעילות שניה. בעונת הבכורה שלה שיחקה הקבוצה בליגת דן. בתחילה הודרכה ע"י בלם ומגן העבר, שרון צופין, שפרש מתפקידו אחרי זמן קצר.

את מקומו מילא עוזרו, יונתן מרגונינסקי ובשליש האחרון של העונה, שהסתיימה בשלהי חודש פברואר בשל פרוץ מלחמת שאגת הארי, הקבוצה הודרכה ע"י ליאור אג'ימן, שימשיך להוביל את הקבוצה גם העונה, בתקווה להוסיף לרזומה העליות שלו, שכולל עליה עם גבעת שמואל, עליה גם עם גיסין - שהגיעה לקו הסיום של העונה שעברה, כשהיא מדורגת במקום השני ובמרחק של תשע נקודות ומשחק עודף מהאלופה, בני יהוד - שסיימה עונה עם מאזן מושלם ב-19 משחקי ליגה.

נדוניה מהאלופה

יריית הפתיחה של מ.כ גיסין פ"ת, הייתה החתמת כבר בשלהי חודש מאי של אחד מהחלוצים הלוהטים בליגה ג' מזה שנים, הזמר כפיר עטיה - שלא רק מככב על הבמות, אלא מככב גם במגרשים בגיל 42.5. כפיר עטיה יצר לעצמו מוניטין של קבלן עליות מוכח. את העונה שעברה בגבעת שמואל - עמה עלה ליגה בעבר, אך בהמשך עבר ליהוד. את העונה סיים עם 22 שערים בכל המסגרות. בתחושותיו שיתף כפיר עטיה בראיון שהעניק ליונתן גינזבורג. עטיה נחוש להוסיף עליה נוספת לרזומה, הפעם עם גיסין. שחקנים נוספים, שהצטיינו בשורות בני יהוד והצטרפו לגיסין הם טל שמש (24) - מלך שערי הליגה עם 31 שערים, המגן הימני ניתאי רועה (27) - שכבש שני שערים, הקשר אבי פרטוש (24) - שכבש 13 שערים, אדיר רוטשטיין (26) - בעל עבר בליגה א', שכבש בעונה שעברה חמישה שערים.

יואב יונתן חוגג עם האוהדים (נטע עמית)

החלק הקדמי של גיסין יהיה שופע הרבה יותר מהעונה שעברה, שכן מלבד הצטרפותם של טל שמש וכפיר עטיה, ניתן לציין את הישארותו בקבוצה של שחקן הכנף, משה מולה - שכבש תשעה שערים, והצטרפותו של סגן מלך שערי הליגה, עומר דגרסי (25) - שכבש 26 שערים במדי מכבי השקמה חן, 12 מהם במשחק אחד לרשתה של מכבי פרדס כץ, במשחק בו ניצחה קבוצתו 0:18.

כפיר עטיה עם הכדור (צילום: מיכאל וולף/wolf_photo55)

לא רק הקפטן חוזר

אחרי החתמותיהם של הבלמים ירדן חתוכה (34) - ששיחק בעבר בליגות הבכירות ובעונה שעברה שיחק בלזרוס חולון מליגה ב', וג'וני גריצ'מן (33), שמוכר לאוהדים מהיציעים, את השבוע החדש פתחה מ.כ גיסין עם הודעה על חזרתו לשורות הקבוצה של הקפטן, יואב יונתן (22), שנפרד מהקבוצה בתום העונה ולאחר שבחן אפשרויות שונות, שב לקבוצה בה היה לעמוד תווך וזכה בתוך זמן קצר להיות אהוב מאוד על חבריו ועל אוהדי הקבוצה.

יואב יונתן משתף בסיבות לחזרתו לקבוצה: “חזרתי כדי להשלים את המשימה שלא הצלחנו בשנה שעברה. מעבר לזה, יש פה קהל מדהים ואנשים חמים במועדון, ובשבילי זה מרגיש כמו לחזור הביתה". יואב יונתן ממוקד מטרות לקראת העונה הקרובה: "“המטרה של הקבוצה היא להיות במאבק האליפות ולקחת את גיסין למקום שמגיע לה להיות בו. ברמה האישית, אני רוצה להמשיך את היכולת שהצגתי בעונה שעברה ולעזור לקבוצה להצליח להשיג את המטרה שלה".

שחקני 'גיסין' פתח תקווה חוגגים (נטע עמית)

שחקנים נוספים, שהצטרפו לסגלה של מ.כ גיסין: השוער עידן אלימלך (25) - מגיע מהפועל קרית אונו מליגה ב' - וייאבק על חולצת ההרככב עם עידן ברונשטיין (26.5) - שנשאר לעונה נוספת, הקשר אלון בן סירה (19) - שמגיע מקבוצת הנוער של הפועל רעננה, איתי אלימלך (26) - מגן שמאלי שמגיע ממכבי שעריים מליגה ב', המגן הימני יהלי בועז (26) - מגיע ממכבי השקמה חן מליגה ג', דניאל אברהם (32) - חוזר לפעילות אחרי שתי עונות פסק זמן, שיחק בעבר בליגה ב'.