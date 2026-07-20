"אליפות העולם ב-2030 תתקיים עם 64 נבחרות"

אלחנדרו דומינגס, נשיא קונפדרציית הכדורגל של דרום אמריקה, שחרר הצהרה בחשבון ה-'X' שלו, לפיה התוכנית להרחבת המונדיאל עתידה להתבצע כבר ב-2030

מונדיאל 2026 שנערך בארה”ב, קנדה ומקסיקו, הסתיים רק אמש עם זכייה היסטורית ושנייה אי פעם של ספרד אחרי שגברה על ארגנטינה בתום 120 דקות, אך כבר החדשות מכיוון אליפות העולם ב-2030 לא מאחרות לבוא, כשהשמועות על הרחבת הטורניר ל-64 נבחרות רק מתרבות.

אלחנדרו דומינגס, נשיא קונפדרציית הכדורגל של דרום אמריקה (ה-CONMEBOL), שחרר ציוץ בחשבון ה-’X’ שלו, (טוויטר לשעבר): “הטורניר הבא ייערך בבית. מונדיאל 2030, שייערך גם באורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי, מתקרב, וזוהי הזדמנות נהדרת עבור עולם הכדורגל לציין את יובל המאה לטורניר בתחרות בהשתתפות 64 נבחרות”.

כזכור, אליפות העולם בעוד ארבע שנים אמורה להתקיים בספרד, פורטוגל ומרוקו, אך לנוכח העובדה שטורניר המונדיאל יחגוג 100 שנים מאז הטורניר הראשון שנערך באורוגוואי, משחקי הפתיחה עתידים להתקיים ביבשת אמריקה הדרומית.