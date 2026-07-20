"הכאב הוא עצום, ייקח זמן עד שהפצע הזה יגליד"

כוכב ארגנטינה ליאו מסי דיבר לראשונה אחרי ההפסד הכואב לספרד בגמר המונדיאל ופרק: "קשה להעריך את מה שעשינו, פעם נוספת הצלחנו להתאחד כמדינה"

זה עוד טרי, אבל לראשונה מאז ההפסד הכואב הלילה (בין ראשון לשני) לספרד בגמר המונדיאל, כוכב ארגנטינה ואולי השחקן הגדול במדיה אי פעם, ליאו מסי, התייחס לתוצאה הסופית, שקטעה את החלום שהחזיק מעמד כ-40 יום, עם זכייה שנייה ברצף בגביע העולם, דבר שכאמור לא התממש עם ה-1:0 ללה רוחה.

בפוסט באינסטגרם האישי שלו, כתב: “הכאב הוא עצום, וייקח זמן עד שהפצע הזה יגליד. אבל אני גם נאחז בכל הדברים הטובים. כל המשחקים שהפכנו בהם את התוצאה, נתנו את הכל, משחקים שיישארו לעד בזיכרונות שלנו, לתמיכה ממדינה שלמה, יחד עם העבודה הקשה והמאמץ הובילו אותנו, שוב, להיות חלק מההכי טובים בעולם.

“קשה להעריך היום את מה שעשינו, אבל החבורה הזו הגיעה לשני גמרי גביע העולם ברציפות. אני מודה לכם מכל ליבי עבור כל עידוד, ברכה והודעה. פעם נוספת הצלחנו להתאחד כמדינה, ולשתף את הזכות העצומה בלהיות ארגנטינאי. אני גם רוצה לברך את ספרד על הזכייה במונדיאל”.