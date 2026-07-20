"לברון ג'יימס יודיע היום על קבוצתו הבאה"

גולדן סטייט, פילדלפיה או חזרה למיאמי? אקס הפועל ת"א ושחקן ה-NBA לשעבר, פטריק בברלי, טוען כי התחנה החדשה של הכוכב בן ה-41 תפורסם בקרוב מאוד

חובבי ה-NBA עצרו היום (שני) את נשימתם: האם אנחנו נמצאים במרחק של שעות בודדות מההחלטה הגדולה של הקיץ? כמעט חודש עבר מאז שלברון ג'יימס קיבל את ההחלטה הדרמטית לעזוב את לוס אנג'לס לייקרס ולהפוך לשחקן חופשי, והערב נראה שהסאגה הזו קרובה לסיומה הרשמי.

מי שהצית את הרשתות החברתיות הוא לא אחר מאשר פטריק בברלי. הגארד הוותיק, ששיתף פעולה עם לברון בלייקרס במהלך עונת 2022/23, טוען כי הוא מחזיק בקשרים הדוקים בתוך מחנהו של הכוכב בן ה-41 וצייץ בחשבון ה-X שלו: "השמועות אומרות שלברון ג'יימס יקבל את ההחלטה שלו עוד היום".

הציוץ של בברלי מתכתב באופן ישיר עם הדיווח של אינסיידר ה-NBA הבכיר, שאמס צ'ראניה, שעדכן כבר בשבוע שעבר כי לברון נמצא בישורת האחרונה. "בכל יום שעובר לברון מתקרב להחלטה. הגיע זמן ההכרעה, מכיוון שכל המידע וההצעות כבר נמצאים על השולחן שלו", הסביר צ'ראניה.

פטריק בברלי. מה הוא יודע? (רועי כפיר)

קאמבק מרגש או סופר-טים חדשה? הקבוצות שמובילות את המרוץ

מתחילת הקיץ, שלוש קבוצות סומנו כפייבוריטיות הברורות לקלוט את ה-MVP לשעבר: קליבלנד קאבלירס ומיאמי היט, איתן כבר זכה באליפויות בעבר ומסמלות סגירת מעגל מרגשת, לצד גולדן סטייט ווריירס, כאשר לברון מעולם לא הסתיר את רצונו לשתף פעולה עם אגדה נוספת, סטף קארי.

אלא שלפי הדיווחים האחרונים בארצות הברית, שתי קבוצות מפתיעות נכנסו חזק לתמונה אחרי שביצעו שינויים דרמטיים בסגלים שלהן הקיץ. אחת מהן היא פילדלפיה, שביצעה מהלך מטורף כשהנחיתה את ג'יילן בראון (בתמורה לפול ג'ורג'). בראון הצטרף לג'ואל אמביד, טייריס מקסי ובי.ג'יי אדג'קומב ויחד הם מציגים את אחת החמישיות החזקות בליגה. הגעה של לברון תהפוך אותם מיד למועמדת המובילה לאליפות.

גם שמה של מינסוטה עלה, אחרי שנפרדה הקיץ מנאז ריד ומג'וליוס רנדל בשתי עסקאות שונות, ובמקומם הנחיתה את לאמלו בול. בול ואנתוני אדוארדס צפויים ליצור קו אחורי מחשמל, ולברון יכול להביא לקבוצה הצעירה הזו את הניסיון והמנהיגות שחסרים לה כדי ללכת עד הסוף.

לברון ג'יימס (בינה מלאכותית)

הגיל הוא רק מספר: המספרים של "המלך" לא משקרים

למרות שהוא כבר בן 41 ורגע לפני עונתו ה-24 בליגה הטובה בעולם, לברון הוכיח בעונה החולפת שיש לו עוד המון מה למכור. הוא אמנם הוגבל ל-60 משחקים בלבד בשל פציעה טורדנית ברגל בתחילת העונה, אך זה לא מנע ממנו להיבחר למשחק האולסטאר ה-22 בקריירה שלו.

בעונת 2025/26 העמיד ג'יימס ממוצעים נפלאים של 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים, 6.1 ריבאונדים ו-1.2 חטיפות ב-33.2 דקות למשחק. לא משנה באיזה יעד הוא יבחר בסופו של דבר, הקבוצה שתזכה בו תקבל שחקן שעדיין מסוגל לייצר מספרים של סופרסטאר ולשנות לחלוטין את מאזן הכוחות בליגה.