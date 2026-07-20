ממשיך באירופה: ליאם חרמש חתם בגראצר האוסטרית

אחרי שבעונה החולפת לבש את מדי שריף טירספול, הקשר בן ה-22 מתחיל הרפתקה נוספת ומצטרף לקבוצה חדשה. למכבי חיפה בה גדל יהיו אחוזים ממכירה עתידית

ליאם חרמש ממשיך את הקריירה באירופה. הקשר בן ה-22 חתם על חוזהו בגראצר א.ק מהליגה הבכירה באוסטריה, לאחר שמכבי חיפה והמועדון האוסטרי הגיעו להבנות בנוגע למעברו. את העסקה הובילו סוכניו אדם קידן וגלעד קצב, כאשר קידן אף התלווה לשחקן לקראת החתימה.

בעונה החולפת חרמש שיתף פעולה עם קייס גאנם, שהספיק לחזור לארץ ולחתום בעירוני טבריה במדי שריף טירספול המולדבית, במדיה רשם 17 הופעות ומצא את הרשת פעם אחת. כעת, הוא ממשיך באירופה ולראשונה ישחק באוסטריה.

למכבי חיפה יהיו אחוזים

המעבר התבצע ללא תמורה, אך מכבי חיפה הבטיחה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית של הקשר, אם יימכר בהמשך הקריירה.

ליאם חרמש עם אדם קידן (פרטי)

למרות התעניינות מצד מספר קבוצות בישראל, הקשר העדיף להמשיך את הקריירה מחוץ למדינה, וכעת ינסה לבסס את מעמדו בליגה האוסטרית הבכירה במדי גראצר א.ק.