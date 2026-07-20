לא נגמר: סרחיו יוי ימשיך לעונה 21 בריאל מדריד

הגארד האגדי ,שיחגוג בקרוב 39, סיכם על הארכת חוזהו בשנה נוספת במדי הבלאנקוס. למרות הגעתו של פדרו מרטינס, הקפטן הוותיק צפוי להיות חלק מהסגל

הסמל הכי גדול של ריאל מדריד בכדורסל בעשורים האחרונים לא הולך לשום מקום. על פי דיווח היום (שני) במארקה הספרדי, קפטן הבלאנקוס, סרחיו יוי, סיכם על הארכת חוזהו בעונה נוספת ויסגור לא פחות מ-21 עונות ברציפות במועדון הפאר ממדריד.

יוי, שיחגוג בעוד פחות מארבעה חודשים את יום הולדתו ה-39, יוסיף להנהיג את חדר ההלבשה הלבן. לפי הדיווח, ההחלטה על הישארותו של הגארד הוותיק התקבלה עוד לפני הטלטלה על הקווים וסיום דרכו של סרחיו סקאריולו, כך שגם המאמן החדש, פדרו מרטינס, ייהנה מהניסיון העצום של יוי בסגל שלו לעונה הקרובה.

הווינר הגדול של ריאל מדריד רשם בעונה החולפת 40 הופעות ביורוליג, בהן תרם 3.1 נקודות ו-1.5 אסיסטים ב-11.1 דקות בממוצע למשחק. בליגה הספרדית המקומית (ACB) המספרים שלו היו גבוהים יותר, עם 6.9 נקודות ו-2.4 אסיסטים ב-17.1 דקות לערב, לאורך 36 משחקים.

סרחיו יויי חוגג (ראובן שוורץ)

עבור יוי, שערך את הופעת הבכורה שלו בליגה הראשונה בספרד עוד בעונת 2005/06 במדי מנרסה, תהיה זו העונה ה-22 בקריירה בליגת ה-ACB, כאשר ב-21 מתוכן הוא לבש בגאווה את הגופייה של ריאל מדריד - במה שהופך אותו לאחד השחקנים הנאמנים והגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורסל האירופי.