לקראת החתימה בחיפה: עומרי גלזר נחת בארץ

שוער הכוכב האדום בלגרד נחת בנתב"ג לקראת הבדיקות הרפואיות אצל הירוקים מהכרמל והחתימה הרשמית, שתהפוך אותו לחלק מהסגל של ברק בכר. צפו בתמונות

אחרי סחבת ארוכה בסאגת חילופי השוערים במכבי חיפה, עומרי גלזר סיכם אתמול (שני) עם הירוקים על הצטרפותו לשורות הקבוצה בחוזה לשלוש השנים הבאות תמורת סכום של 400 אלף אירו לעונה. כעת הוא נחת בארץ, לקראת הבדיקות הרפואיות והחתימה הרשמית, שתוביל להצטרפות המיידית לסגל של ברק בכר. צפו בתמונות מהנחיתה על עומרי גלזר בנתב”ג:

עומרי גלזר ואשתו שירה בישראל (שחר גרוס)

עומרי גלזר ואשתו שירה בישראל (שחר גרוס)

עומרי גלזר ואשתו שירה בישראל (שחר גרוס)

עומרי גלזר ואשתו שירה בישראל (שחר גרוס)

עומרי גלזר ומשפחתו בישראל (שחר גרוס)

כזכור, השוער בן ה-30 חוזר לישראל אחרי שלוש שנים במדי הכוכב האדום, ויתאחד למעשה לקדנציה שלישית עם ברק בכר, אותו אימן בפעם הראשונה במדי הירוקים ולאחר מכן במדי האלופה הסרבית, כשגלזר נשאר שם גם לאחר עזיבתו של המאמן.

עוד לפני הכוכב, שיחק גלזר בהפועל באר שבע והפך שם לאחד השוערים הבולטים בכדורגל הישראלי, כשגם הביא במו ידיו את גביע המדינה לאדומים מהנגב בעונת 2021/22 אחרי שהדף לא פחות משלוש בעיטות מרגלי שחקנים של קבוצתו החדשה-ישנה, מכבי חיפה.