הרכש כאן: אנדרייה נובאקוביץ' נחת בישראל

אחרי שחיפה הודיעה על הסיכום בשבוע שעבר, החלוץ ששיחק בליגה השנייה באיטליה הגיע לישראל לקראת הבדיקות הרפואיות. היום: משחק הכנה מול הפועל כפ"ס

במכבי חיפה ממשיכים לעבוד לקראת העונה הבאה ואחרי שהשוער עומרי גלזר נחת וצפוי לעבור בדיקות רפואיות רגע לפני החתימה הרשמית לשלוש השנים הקרובות, נחת בארץ החלוץ האמריקאי-סרבי, אנדרייה נובאקוביץ’, שסיכם את תנאיו במועדון ויעבור גם הוא בדיקות רפואיות. אחרי השלמתן הוא צפוי לחתום באופן רשמי ולהצטרף לסגל לקראת פתיחת העונה.

נובאקוביץ', בן 29, שיחק בעונה האחרונה במדי רג׳יאנה מהסרייה B באיטליה. במהלך הקריירה שלו שיחק במספר קבוצות באירופה, ובנוסף השתייך בעבר גם לסגל נבחרת ארצות הברית. החתמתו הצפויה של החלוץ מגיעה במסגרת המשך בניית הסגל של מכבי חיפה לקראת עונת 2026/27, כשהמועדון שחיפש חלוץ חדש ככל הנראה הצליח לעמוד ביעד.

נובאקוביץ' החל את דרכו במחלקת הנוער של רדינג האנגלית, אך את הפריצה הגדולה רשם בעונת 2017/18 במדי טלסטאר מהליגה ההולנדית השנייה, אז כבש 19 שערי ליגה. לאחר מכן שיחק בפורטונה סיטארד, ובהמשך עבר לאיטליה, שם לבש את מדי פרוזינונה ובהמשך את מדי ונציה. בשתי העונות האחרונות הושאל ללצ'ה ולבארי מהסרייה ב', וצבר ניסיון משמעותי בכדורגל האיטלקי.

נובאקוביץ' במדי פרוזינונה (IMAGO)

למרות מוצאו הסרבי, נובאקוביץ' מייצג את נבחרת ארצות הברית ואף רשם הופעות במדי הנבחרת הבוגרת. מדובר בחלוץ מרכזי בעל משחק פיזי, שמצטיין במשחק ראש, בנוכחות ברחבה וביכולת לשחק עם הגב לשער. כעת הוא צפוי לפתוח פרק חדש בקריירה עם המעבר למכבי חיפה, שתהיה התחנה הראשונה שלו מחוץ לאנגליה, הולנד ואיטליה.

היום: משחק הכנה נוסף

חיפה עצמה תערוך היום משחק הכנה נוסף לפני גביע הטוטו מול הפועל כפ"ס מהלאומית ועדיין ללא מנואל בנסון לגביו תהיה הערכה השבוע בנוגע לסוגיה אם יצליח להתגבר על הפציעה או לא.

כרגע לא מדברים בחיפה בקול רם על צירוף שחקן כנף ויעשו זאת רק אחרי שתהיה אבחנה מדויקת לגבי בנסון. פדראו שעל פי אנשי הקבוצה מתקשה לחזור לעצמו, צפוי לשמוע שהוא יהיה מחוץ לתוכניות ולא מהנמנע שיושאל.