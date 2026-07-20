"זכייה במונדיאל אינה מבטיחה את כדור הזהב"

באתר הרשמי של הפרס הבהירו כי יש להצטיין לאורך כל העונה כדי לזכות בתואר, במסר מרומז ללאמין ימאל וספרד, כאשר גם שמו של ליאו מסי הוזכר בטענה

שעות ספורות לאחר שספרד חגגה את זכייתה במונדיאל, באתר הרשמי של כדור הזהב בחרו לשגר מסר ברור וחד לאלופת העולם הטרייה. מאמר נרחב שפורסם בפלטפורמות הרשמיות של אותו פרס, שיוענק ב-26 באוקטובר בלונדון, הבהיר כי הנפת גביע העולם אינה מהווה תעודת ביטוח לזכייה בתואר האישי היוקרתי מכולם.

המאמר שפורסם, מחדד את הקריטריונים המרכזיים לבחירת הזוכה של העונה: "כן, זכייה במונדיאל עוזרת, אבל היא אינה מבטיחה זכייה בכדור הזהב. כדי לזכות בפרס, אתה חייב להיות השחקן הטוב ביותר לאורך כל העונה, ולא רק השחקן הטוב ביותר במונדיאל".

כדי לגבות את הקביעה הזו, מציגים במערכת הפרס נתון סטטיסטי מרתק: לאורך ההיסטוריה, רק 57% מהזוכים בכדור הזהב בשנה של מונדיאל גם הניפו את הגביע העולמי באותו טורניר. בעוד ששחקנים כמו זינאדין זידאן, רונאלדו נזאריו ופאביו קנבארו רשמו זכייה גם בגביע העולם וגם במונדיאל, ההיסטוריה מלאה בדוגמאות הפוכות כגון: ליאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו ולוקה מודריץ' אשר קטפו את התואר האישי למרות שלא זכו באותה שנה.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

האזהרה לשחקני ספרד

המסר הנוכחי מצטרף להבהרה נוספת שפורסמה רק ימים ספורים קודם לכן, בה הזכיר החשבון הרשמי של כדור הזהב כי אין צורך לשחק בליגה אירופית כדי לזכות בו, קריצה ברורה לעברו של מסי במדי אינטר מיאמי. כעת, האזהרה המרומזת שמדגישה את חשיבות היציבות העונתית מציבה סימן שאלה מסקרן סביב סיכוייהם של השחקנים הספרדים, ובמיוחד רודרי שזכה בתואר מצטיין הטורניר ולאמין ימאל, שמקווים להשלים זכייה אישית בטקס הקרוב.